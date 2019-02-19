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24 канал: в Киеве прошли акции под девизом «Бандера, вставай!»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В украинской столице прошло несколько акций под слоганом «Бандера, вставай!». Как передаёт «Телеканал новин 24», в целом мероприятия прошли спокойно, без конфликтов и столкновений.
24 канал: в Киеве прошли акции под девизом «Бандера, вставай!»
Facebook
В Киеве прошло несколько акций под слоганом «Бандера, вставай!». Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом сообщается на странице украинского МВД в Facebook.
 
В целом акция прошла спокойно, без конфликтов и столкновений. В руках люди держали плакаты «Авакова – в отставку!», «Остановите маски-шоу» и «Безнаказанность порождает насилие». Некоторые держали в руках фотографии пострадавших активистов.
 
В МВД отметили, что во время проведения акции за соблюдением правопорядка следили полицейские.
 
 
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