112: киевский суд отменил присвоение двум проспектам имён Шухевича и Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение городских депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Как пишет «112 Украина», депутат Киевсовета Юрий Сиротюк заявил, что на данное решение будет подана апелляция.

Окружной админсуд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщил депутат Киевсовета из фракции «Свобода» Юрий Сиротюк.

«Судья Чудак Олеся Николаевна — кстати, судья преследовавшая «майдановцев», — отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. Но как бы ни чудил Админсуд, проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть. Впереди апелляция, а если нужно — и Верховный суд», — заявил Сиротюк.

Как отмечает канал, на официальном сайте суда пока нет информации об отмене решения Киевсовета о переименовании проспектов.

7 июня 2016 года депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года депутаты проголосовали за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Решение было принято в рамках пакета законов о декоммунизации.