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112: киевский суд отменил присвоение двум проспектам имён Шухевича и Бандеры

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Окружной административный суд Киева отменил решение городских депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Как пишет «112 Украина», депутат Киевсовета Юрий Сиротюк заявил, что на данное решение будет подана апелляция.
112: киевский суд отменил присвоение двум проспектам имён Шухевича и Бандеры
Reuters
Окружной админсуд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщил депутат Киевсовета из фракции «Свобода» Юрий Сиротюк.
 
«Судья Чудак Олеся Николаевна — кстати, судья преследовавшая «майдановцев», — отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. Но как бы ни чудил Админсуд, проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть. Впереди апелляция, а если нужно — и Верховный суд», — заявил Сиротюк.
 
Как отмечает канал, на официальном сайте суда пока нет информации об отмене решения Киевсовета о переименовании проспектов. 
 
7 июня 2016 года депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года депутаты проголосовали за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Решение было принято в рамках пакета законов о декоммунизации. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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