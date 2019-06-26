112: киевский суд отменил присвоение двум проспектам имён Шухевича и Бандеры

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Грузия Online: без россиян Тбилиси потеряет миллионы Грузия Online
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DLF: «1939 год не повторится» — посол ФРГ заверил, что Берлин никогда не признает Крым российским Deutschlandfunk
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Обозреватель: Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию Обозреватель
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Экс-министр США: с Китаем работать можно, а с Путиным навести мосты трудно CNN
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NBC: Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае войны NBC
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TAZ: соотечественницы не простили «первому парню на Украине» приступ сексизма в Париже Tageszeitung
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Итальянский делегат рассказал, почему голосовал за возвращение России в ПАСЕ
Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
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Семак заявил, что не видит позитива в изменении формата лимита на легионеров в РПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что в новом формате лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) недостаточно мест для иностранцев.
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Солист «Песняров» прокомментировал сообщение о гибели гитариста Ивановского
Солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о гибели гитариста Аркадия Ивановского.
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Названы самые распространённые нарушения на транспорте
Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН назвал самые распространённые нарушения.
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В Минобороны рассказали о рекордах форума «Армия-2019»
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны России Андрей Гончаров рассказал о рекордах международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщает ФАН.
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На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских
Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский. Об этом информирует интернет-издание Liga.
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СМИ: сын бывшего вице-президента IBU подозревается в причастности к допинговым схемам
Даниэль Ташлер, сын бывшего вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Готлиба Ташлера, подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой врача Марка Шмидта.
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Евросоюз исключает пересмотр сделки по брекситу
Представитель Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что Евросоюз полностью исключает возможность пересмотра нынешнего соглашения об условиях выхода Великобритании из состава организации, даже если Лондону придётся покинуть ЕС без сделки.
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В ХМАО объявлено штормовое предупреждение
В Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное МЧС.
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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какой будет погода в июле.
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США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
Американское посольство в Москве направило в МИД России ноту протеста по поводу обращения в СИЗО с арестованным гражданином США Полом Уиланом. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.
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Эксперт прокомментировал ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера
Вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.
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ЦИК Украины назвала законным недопуск к выборам партии Саакашвили
Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК считает «абсолютно законным» недопуск представителей партии политика Михаила Саакашвили «Движение новых сил» к выборам в парламент.
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Российский боксёр Курбанов проведёт бой за пояс WBA 20 июля
Россиянин Магомед Курбанов проведёт поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом среднем весе 20 июля во Франции.
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Спутник «Ямал-601» выведен на рабочую орбиту
Телекоммуникационный спутник «Ямал-601», у которого возникали проблемы с двигателем, выведен на рабочую орбиту.
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У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
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Лавров заявил об отсутствии повестки дня встречи Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нет какой-либо согласованной повестки дня относительно планируемой встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Гаджиев: в России около 50% детских футбольных тренеров работают без лицензии
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что руководителям российского футбола необходимо больше времени уделять развитию спорта на детско-юношеском уровне.
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Зеленский назначил «постпреда президента Украины» в Крыму
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил постоянного представителя президента Украины в Крыму. Соответствующий указ опубликован пресс-службой главы государства.
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Гаджиев прокомментировал внедрение лимита на легионеров «8 + 17» в российском футболе
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал введение в российском футболе лимита на легионеров по схеме «8 + 17».
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Колобков: новый лимит на легионеров в РПЛ принят единогласно
Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет изменён.
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В Госдуме назвали вынужденной мерой приостановку ДРСМД
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT одобрение Советом Федерации закона о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
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СМИ: супругу экс-хоккеиста Соколова убил младший сын
Правоохранительными органами была проведена экспертиза, которая установила, что супругу экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова убил младший сын Арсений.
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Опубликовано видео ликвидации готовившего теракт в Саратове боевика
ФСБ обнародовала видеозапись спецоперации против члена «Исламского государства»*, готовившего теракт в Саратове.
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В Минстрое ведут переговоры с протестующим в Москве мужчиной
Представители Министерства строительства России проводят переговоры с человеком, который протестует возле здания ведомства в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
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Гройсман: «Нафтогаз» должен продолжать снижение цен для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогаз» должен продолжать снижение цены на газ для населения страны.
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Жена Риксена: Фернандо не собирается прибегать к эвтаназии
Супруга экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксена заявила, что её смертельно больному мужу не будут проводить эвтаназию, а прощальный вечер связан с тем, что ему становится тяжело проводить много времени на публике.
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Вышинскому предложили участвовать в выборах в Раду
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил о поступлении ему предложений баллотироваться кандидатом в ходе досрочных выборов в Верховную раду. Об этом он заявил в письме, которое опубликовал в Facebook его адвокат Андрей Доманский.
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Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»
Учеников школы №143 в Красноярске в честь окончания учебного года угостили тортом с их фотографиями, похожими на надгробия.
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Источник: РФС утвердил лимит на легионеров «8 + 17»
Российский футбольный союз (РФС) принял решение утвердить новый формат лимита на легионеров.
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В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
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Каноисты Шамшурин и Первухин завоевали бронзу ЕИ-2019
Российские каноисты Кирилл Шамшурин и Илья Первухин стали третьими в соревновании двоек на дистанции 1000 м в рамках Европейских игр в Минске.
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Песков допустил возможность отдельной встречи Путина и Трампа на G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможности проведения отдельной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.
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Кокорин будет отбывать срок в одной колонии с братом
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил разрешение на отбывание срока заключения в одной колонии со своим братом Кириллом.
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В разрушенной усадьбе под Тамбовом нашли останки философа Чичерина
Археологическая экспедиция обнаружила в разрушенной усадьбе Караул в Тамбовской области останки известного русского философа, одного из основоположников конституционного права России Бориса Чичерина.
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Правительство России продлило продэмбарго до конца 2020 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Кремле выступили только за полноформатное участие России в ПАСЕ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие России в Парламентской ассамблее Совета Европы может быть только полноформатным, а ущемление в правах сделает возвращение российской делегации в ассамблею невозможным.
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Байдарочники Литовка — Аношкин стали бронзовыми призёрами Европейских игр
Россияне Владислав Литовка и Роман Аношкин завоевали бронзовую медаль в соревновании двоек на дистанции 1000 м на Европейских играх — 2019 в Минске.
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В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
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В Госдуме оценили идею запретить Трампу инициировать операцию против Ирана
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение американских конгрессменов предложить внести поправку к военному бюджету страны, которая ограничила бы президента США Дональда Трампа в возможности начать военную операцию против Ирана без одобрения конгресса.
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В Перми суд оставил без изменений приговор участнику нападения в школе
В Перми суд оставил без изменений приговор подростку, напавшему с ножом на детей и учительницу в школе.
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«Краснодар» представил новичка клуба Вилену
Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена был представлен в качестве игрока «Краснодара».
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В МИД России потребовали исключить силовые акции против Ирана
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин заявил, что силовые акции в отношении Ирана должны быть исключены. Об этом сообщает РИА Новости.
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В США уволенный сотрудник устроил стрельбу в автосалоне
В Северной Калифорнии уволенный сотрудник устроил стрельбу в автосалоне Ford.
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Болгария достроит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года
Председатель Народного собрания Республики Болгария Цвета Караянчева заявила, что страна планирует завершить строительство Балканского ответвления «Турецкого потока» до конца 2020 года.
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В Красноярском крае ребёнок два дня находился в квартире с мёртвым отцом
В Красноярском крае двухлетний мальчик находился два дня в запертой квартире с мёртвым отцом.
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СМИ: Каррера получил предложение от иранского клуба
Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера получил предложение от финалиста азиатской Лиги чемпионов — иранского «Персеполиса».
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Климкин предложил отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы для наблюдения на выборах в Раду, если ассамблея подтвердит полномочия российской делегации.