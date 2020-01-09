Лiга.net: посла Польши призвали не критиковать баннер с Бандерой — это внутреннее дело Украины

Украинский МИД вызвал посла Польши из-за его критических высказываний касательно вывешивания Киевской городской администрацией баннера со Степаном Бандерой. Как пишет «Лiга», в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что внимание польского дипломата было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики.
В МИД Украины вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого в связи с его заявлением, осуждающим вывешивание Киевской городской администрацией баннера со Степаном Бандерой. Как передаёт «Лiга», об этом информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Польши и Израиля от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики.
Было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне Украина и Польша договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.
Как напоминает издание, 2 января польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера с изображением Степана Бандеры в честь празднования 111-й годовщины со дня его рождения. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте посольства Польши.
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