Зачислить Флойда в небесную сотню: украинский депутат поздравил США с началом «революции достоинства»

Украинский депутат Илья Кива в своём Telegram-канале предложил властям страны объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда. Как передаёт «Корреспондент», Кива также обратился к митрополиту Епифанию с предложением канонизировать убитого афроамериканца, а также включить его в список героев небесной сотни как человека, который начал «революцию достоинства» в США.
Украинский депутат Илья Кива предложил объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США. Как передаёт «Корреспондент», об этом Кива написал в своём Telegram-канале.
«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда», — написал Кива.
Также Кива обратился к митрополиту Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда» и назначить день его почитания в церкви.
Кроме того, депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере $10 млн семье погибшего афроамериканца.
«Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки небесной сотни, как человека, который начал «революцию достоинства» в США», — добавил депутат.
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