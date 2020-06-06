Экс-директор Нацразведки США: Китай и Россия не преминут обвинить США в лицемерии на фоне беспорядков
Бывший Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер в интервью американскому телевидению предупредил, что Китай и Россия воспользуются продолжающимися в Америке беспорядками и будут указывать на «лицемерие» со стороны Вашингтона и «нарушения прав человека на наших улицах», сообщает Fox News.
«Если мы не будем контролировать ситуацию и обращать внимание на то, что происходит за рубежом — естественно, речь об информационном поле, — и китайцы, и русские в полной мере воспользуются ситуацией. Так, они, разумеется, будут указывать на наше лицемерие: вот мы, защитники прав человека, а вот — явные нарушения прав человека, происходящие на наших же улицах», — цитирует Клэппера сайт телеканала.
Как отметил в своём интервью Клэппер, нынешний кризис — «период большой уязвимости» для США, который усугубил целый ряд иных дестабилизирующих факторов, возросших по силе в последние годы. Комментируя по просьба журналиста свои собственные замечания о «хрупкости» американских институтов власти, озвученные им в июле 2016 года, Клэппер констатировал, что произошедшие с тех пор события — включая «посягательства против наших институтов и принципов правового государства, выпады в адрес свободной прессы, всё более интенсивное движение к авторитарным методам, применение или угрозы применения вооружённых сил для подавления внутренних протестов» — крайне тревожны, поскольку говорят о «нестабильности» в стране. «Я уж и не говорю об экономических проблемах, вызванных пандемией, как и о том, что наша страна завалена оружием, — добавил Клэппер. — Всё это характерно как раз для нестабильных государств».
Отвечая на вопрос интервьюера о том, переживут ли США нынешний раскол, Клэппер заявил, что всё же надеется, что Америка «эту бурю вынесет». «Мы и в прошлом переносили травмы — я, конечно, имею в виду гражданскую войну, а также Вьетнам и последовавшие за ним потрясения, которые я застал лично, — цитирует Клэппера Fox News. — Мне кажется, что определённый оптимизм проявлять всё-таки можно, однако не исключено, что ситуация будет усугубляться и дальше».
Как напоминает Fox News, президент США Дональд Трамп и его соратники-республиканцы неоднократно критиковали Клэппера в связи с тем, что он был одним из лидеров разведсообщества США в то время, когда в стране расследовалось «российское дело», инициированное, как утверждают некоторые, политическими противниками президента. Клэппер наряду с другими чиновниками оказался под пристальным вниманием администрации после того, как появилась информация об обстоятельствах расследования в отношении бывшего советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна, говорится в материале канала.
По всей территории США продолжаются волнения, спровоцированные гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — инцидента, который «обострил существующую напряжённость в межрасовых отношениях», отмечает автор статьи. На фоне протестов властям на местах с трудом удаётся поддерживать порядок, и в ряде случаев протестные мероприятия обернулись «насилием и мародёрством». В понедельник Дональд Трамп пригрозил задействовать в тех регионах, где, по его мнению, не предпринимается достаточных мер для противодействия беспорядкам, вооружённые силы; угрозы президента были восприняты большинством политиков в штыки — его, в частности, раскритиковал за эти слова бывший министр обороны Джеймс Мэттис, — однако отдельные чиновники всё же встали на сторону Трампа, заявив, что проявления насилия необходимо жёстко пресекать, также упоминает обозреватель Fox.
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