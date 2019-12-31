CNN: приглашая Трампа на День Победы, Путин стремится укрепить собственный имидж

Владимир Путин несколько раз пригласил Дональда Трампа в Москву на День Победы, поскольку хочет улучшить свой имидж, появившись на публике в компании американского лидера и показав себя «ровней» ему, заявил в эфире CNN бывший директор национальной разведки США и аналитик канала по нацбезопасности Джеймс Клэппер. Как отметил Клэппер, характер отношений Трампа с Россией и лично Путиным остаётся неясным, и это многих беспокоит.

Ещё в 2017 году выпустили фотографию со встречи в Овальном кабинете с участием Сергея Кисляка, Сергея Лаврова и нашего президента — и опубликовали этот снимок россияне. Нам известно, что, по сообщениям СМИ, президент конфисковал у переводчика его записи, сделанные в ходе встречи один на один с Путиным. Ну а на этой неделе между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор — и узнали мы, опять же, от россиян. Так каково значение — не только этого конкретного случая, но некоего шаблона, который, как мы можем наблюдать, формируется в общении президента Трампа и президента Путина?

ДЖЕЙМС КЛЭППЕР, эксперт CNN по национальной безопасности: Многие вот уже некоторое время гадают и, как мне кажется, волнуются по поводу того, какова природа отношений между Россией в целом — а также, в частности, Путиным — и президентом Трампом. Последние события лишь сгущают туман тайны и опасений по поводу того, что происходит. Отмечу также, что, как мне кажется, Белый дом теперь будет проявлять особую осторожность относительно расшифровок, докладов и служебных записок, где описываются телефонные переговоры вообще любых иностранных лидеров, но особенно — Путина.

А как насчёт озвученного в адрес Трампа приглашения посетить Москву — если не ошибаюсь, в мае? Как известно, президент питает особенно тёплые чувства по отношению к сильным лидерам. Чем же может обернуться такой визит?

ДЖЕЙМС КЛЭППЕР: Лично я считаю, что ничем особенно хорошим он не обернётся. Вместе с тем, Путин знает, что президент Трамп любит парады.

Если Трамп станет гостем Путина, и они станут вместе, сидя на склепе Ленина, наблюдать, как мимо них маршируют легионы русских и проезжают их новые ракеты, а также всё прочее, это станет очередным «пером» в «шляпе» Путина. Повторюсь, для Путина это — очередной способ укрепить собственный имидж и показать себя ровней президенту США. Для Путина это важно, и я понимаю, почему Москва делала такое приглашение несколько раз.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2019 года.