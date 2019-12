Washington Post: «близкий друг Путина» Овечкин на Рождество стал ближе и к Трампу

Капитан хоккейной команды Washington Capitals Александр Овечкин в канун Рождества поужинал в компании президента Трампа и подарил ему белый форменный свитер своего клуба, сообщает The Washington Post. Стоит отметить, что сам Трамп на предыдущей встрече с российским президентом Путиным в Хельсинки подарил ему форму с номером Овечкина и хоккейную шайбу, говорится в статье.

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин, возглавляющий команду Washington Capitals, накануне Рождества был приглашён на закрытый праздничный ужин к президенту США Дональду Трампу, пишет The Washington Post. Этот приём проходил в одной из курортных резиденций Трампа в штате Флорида, поясняется в статье.



Во время встречи капитан Washington Capitals лично пообщался с президентом Трампом, пожав ему руку и подарив белый форменный свитер своего клуба с номером восемь, который закреплён в команде за Овечкиным, сообщает The Washington Post. На этой вечеринке вместе со знаменитым хоккеистом и его женой Настей также присутствовал бизнесмен Олег Кузнецов, который занимается во Флориде продажей дорогих автомобилей класса люкс, и его девушка, говорится в статье, однако репортёров президентского пула туда не пускали.



Весной прошлого года Трамп дал высокую оценку мастерству Овечкина, получившего трофей имени Конна Смайта как «самый ценный игрок» серии плей-офф Кубка Стенли, напоминает автор. Во время торжественной встречи с хоккеистами Washington Capitals в Белом доме, которая состоялась после первой победы клуба в розыгрыше Кубка Стенли, Трамп лично поздравил Овечкина и подчеркнул: «Вас привёл к победе особый спортсмен, великий игрок, капитан, капитан команды Алекс Овечкин». «Александр Великий», как его здесь зовут, все свои 13 сезонов в лиге НХЛ провёл в клубе Washington Capitals, и его упорный труд, его верность клубу принесли свой результат. Он превзошёл всех игроков в лиге», — пишет The Washington Post.



Хотя Овечкин в основном избегает в США разговоров о политике, однако он является «близким другом» российского президента Владимира Путина, а в 2017 году даже стал инициатором политической онлайн-кампании «Команда Путина» в поддержку российского лидера, подчёркивается в статье. «Быть частью такой команды — для меня честь, это похоже на то ощущение, которое испытываешь, когда надеваешь майку сборной России и знаешь, что за тебя болеет вся страна», — написал он тогда на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию «в обнимку с Путиным», отмечает The Washington Post. На его странице также есть фотографии с голосования на выборах 2018 года с хештегом #PutinTeam.



Между тем и сам президент США Дональд Трамп во время прошлогодней встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в июле 2018 года в Хельсинки, подарил российскому лидеру фирменную форму Washington Capitals с фамилией и номером Овечкина, а также хоккейную шайбу, говорится в статье.