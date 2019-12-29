CNN: телом Трамп на отдыхе во Флориде, но умом — на суде в Вашингтоне

Даже на собственном курорте Мар-а-Лаго в штате Флорида, президент США Дональд Трамп не забывает об импичменте — и консультируется по поводу предстоящего судебного процесса в сенате с посетителями собственного гольф-клуба, сообщает CNN. Между тем переговоры между республиканцами и демократами по поводу того, как будет организован суд над Трампом, зашли в тупик.

Хотя президент США сейчас и отдыхает во Флориде, скрыть, что импичмент стал для него настоящей одержимостью, у него не получается: его страница в «Твиттере» просто кипит от сердитых твитов и ретвитов — в том числе и взятых с фальшивых аккаунтов. Как минимум в одном из ретвитов указывалось якобы настоящее имя осведомителя, жалоба которого и стала поводом для запуска процесса импичмента — несмотря на то, что личные данные этого человека защищены законом.

Большая часть президентских упрёков была адресована спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси — за несколько последних недель Трамп неоднократно пренебрежительно отзывался о ней как о «сумасшедшей».

Как сообщила компания Twitter, некий сбой в их системе мешает некоторым из 8 миллионов подписчиков господина Трампа видеть все упомянутые сообщения, однако последний твит президента удалён не был.

Между тем, президент не только играет в гольф — он также общается на своём курорте во Флориде с гостями и настойчиво просит у них совета по вопросу своего предстоящего судебного процесса в рамках импичмента. С подробностями из Уэст Палм Бич — корреспондент CNN Кристен Холмс.

КРИСТЕН ХОЛМС, корреспондент CNN в США: Хоть телесно президент и находится тут, в штате Флорида, умом он остаётся в Вашингтоне — его занимает импичмент. Общаясь с гостями и членами клуба курорта Мар-а-Лаго, президент, как нам сообщают, параллельно обращается к ним за идеями и спрашивает у них, кто должен войти в состав команды его защитников, когда начнётся судебный процесс в рамках импичмента, и какую стратегию защиты им следует избрать.

Хотя на поле для гольфа президента Трампа мы наблюдали часто, гораздо чаще мы видели его в «Твиттере» — он публиковал твиты почти каждый день, критикуя поддержавших импичмент демократов и, конечно же, спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Президента определённо беспокоит то обстоятельство, что спикер так и не передала статьи по делу об импичменте в сенат.

Напомню, сейчас переговоры между республиканцами и демократами по поводу того, как конкретно должен будет проходить судебный процесс, чтобы быть справедливым, зашли в тупик. Спикер пытается получить некие гарантии от республиканцев, а те их пока не дают; демократы также считают, что на справедливом процессе должны будут опрашиваться свидетели и рассматриваться документы, но республиканцы, опять же, пока так и не дали на это своё согласие.

Будет интересно посмотреть, чем всё закончится — особенно учитывая тот факт, что обе партии, похоже, «окопались». Между тем, несколько республиканцев, с которыми я беседовала лично, признались, что надеются на то, что вопрос решится сам собой, и что спикер Пелоси, когда палата представителей вновь начнёт заседания в начале января, ощутит политическое давление и передаст статьи по делу об импичменте в сенат. И тем не менее, вот что конгрессмен-демократ Дэн Килди заявил в интервью CNN:

ДЭН КИЛДИ, член палаты представителей от Демократической партии: Мне кажется, что нам придётся повременить до тех пор, пока мы хотя бы отчасти не убедимся в том, что суд не окажется какой-то постановкой или фарсом…

ДИКТОР CNN: Я имею в виду самые радикальные варианты — вы до февраля будете ждать?

ДЭН КИЛДИ: Такое, конечно, возможно, но наперёд спикера я говорить не стану.

КРИСТЕН ХОЛМС: А до февраля ещё долго — однако, как сообщают нам источники, лидер большинства в сенате Митч Макконнелл теперь не возражает против идеи о выносе вопроса о регламенте и правилах судебного процесса об импичменте на голосование сената без какой-либо поддержки со стороны демократов; ему для этого понадобится лишь простое большинство.

Впрочем, обратить внимание прежде всего следует на умеренных республиканцев — согласятся ли они на суд в сенате без какого-либо участия демократов? Кристен Холмс, Уэст Палм Бич, Флорида.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2019 года.