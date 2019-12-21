«Магнит для денег» — Fox News рассказал, как Трамп и республиканцы заработали на импичменте
И национальный комитет Республиканской партии, и избирательный штаб президента Трампа зарабатывают приличные суммы на импичменте. Как докладывает комитет, за ноябрь ему удалось собрать 20,6 миллиона долларов. Это лучшие показатели для этого месяца за всю их историю.
В то же время глава избирательного штаба Трампа Брэд Парскаль прошлым вечером опубликовал в своём Twitter вот такое сообщение: «Данные по привлечению финансов просто поражают! Сегодня Дональд Трамп собрал более 5 миллионов долларов (сумма ещё продолжает расти), потому что американцы монетой демонстрируют ему свою поддержку в организованном Пелоси надувательстве с импичментом».
А сейчас со мной на связь выходит председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл. Ронна, рады вас видеть. Скажите, почему импичмент — какой-то магнит для денег?
РОННА МАКДЭНИЭЛ, председатель национального комитета Республиканской партии США: Думаю, президент очень удачно выразился, когда сказал, что американцы чувствуют, будто импичмент был объявлен им самим, будто их голоса взяли и обнулили, будто конгресс пытается перечеркнуть выбор народа, сделанный в 2016 году. Люди очень ревностно к этому относятся.
Понимаете, у нас каждые четыре года проводятся выборы, которые определяют, кто же станет президентом. Нам не нужно, чтобы конгресс указывал нам, что мы сделали неправильный выбор. Так что избиратели несут свои сбережения в наш комитет, их финансовая поддержка сейчас находится на самом высоком уровне, который мы только наблюдали, потому что народ видит, что происходит с нашим президентом, и считает, что это неправильно.
Почти все из одной группы в палате представителей, состоящей из 31 демократа, проголосовали за импичмент. За этой группой мы следили очень внимательно, потому что эти люди одержали победу на выборах в поддерживающих Трампа округах. И несмотря на то, что они отдали свои голоса за импичмент, я знаю, что определённые силы потратили кучу денег, чтобы показать всем, что на решение тех людей кто-то мог повлиять.
РОННА МАКДЭНИЭЛ: Вообще многие из этих демократов, когда баллотировались, позиционировали себя как центристы. Они ходили по своим округам и обещали: «Я буду работать с президентом. Меня не устраивает Нэнси Пелоси как спикер. Я буду сам всё решать». И мы ещё тогда знали, что это скорее всего неправда. Но теперь, проголосовав определённым образом, они это сами продемонстрировали.
Но им придётся ответить за свои действия в их избирательных округах. По нашим и другим опросам мы видим, что многие из этих демократов в своих округах сильно потеряли позиции, потому что на выборах они обещают одно, а в итоге в политике ведут себя как марионетки Пелоси. Они делают всё, что она им скажет, игнорируют своих же избирателей из собственных округов и волю народа, не слушают людей.
Думаю, если смотреть в перспективе, у нас страна, конечно, сильно разделена, но эти кандидаты, которые на выборах позиционировали себя как центристы, желающие приехать в Вашингтон и начать действовать, просто угодили всё в ту же партийную ловушку, в которой пребывают демократы с момента избрания Трампа.
Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.
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