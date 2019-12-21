«Магнит для денег» — Fox News рассказал, как Трамп и республиканцы заработали на импичменте

На фоне скандала с импичментом национальный комитет Республиканской партии и избирательный штаб Дональда Трампа собирают огромные суммы, сообщает Fox News. Как объяснила председатель республиканского комитета Ронна Макдэниэл, люди возмущены тем, что конгресс пытается «обнулить» их выбор, поэтому несут свои сбережения партии президента.

И национальный комитет Республиканской партии, и избирательный штаб президента Трампа зарабатывают приличные суммы на импичменте. Как докладывает комитет, за ноябрь ему удалось собрать 20,6 миллиона долларов. Это лучшие показатели для этого месяца за всю их историю.

В то же время глава избирательного штаба Трампа Брэд Парскаль прошлым вечером опубликовал в своём Twitter вот такое сообщение: «Данные по привлечению финансов просто поражают! Сегодня Дональд Трамп собрал более 5 миллионов долларов (сумма ещё продолжает расти), потому что американцы монетой демонстрируют ему свою поддержку в организованном Пелоси надувательстве с импичментом».

А сейчас со мной на связь выходит председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл. Ронна, рады вас видеть. Скажите, почему импичмент — какой-то магнит для денег?

РОННА МАКДЭНИЭЛ, председатель национального комитета Республиканской партии США: Думаю, президент очень удачно выразился, когда сказал, что американцы чувствуют, будто импичмент был объявлен им самим, будто их голоса взяли и обнулили, будто конгресс пытается перечеркнуть выбор народа, сделанный в 2016 году. Люди очень ревностно к этому относятся.

Понимаете, у нас каждые четыре года проводятся выборы, которые определяют, кто же станет президентом. Нам не нужно, чтобы конгресс указывал нам, что мы сделали неправильный выбор. Так что избиратели несут свои сбережения в наш комитет, их финансовая поддержка сейчас находится на самом высоком уровне, который мы только наблюдали, потому что народ видит, что происходит с нашим президентом, и считает, что это неправильно.

Почти все из одной группы в палате представителей, состоящей из 31 демократа, проголосовали за импичмент. За этой группой мы следили очень внимательно, потому что эти люди одержали победу на выборах в поддерживающих Трампа округах. И несмотря на то, что они отдали свои голоса за импичмент, я знаю, что определённые силы потратили кучу денег, чтобы показать всем, что на решение тех людей кто-то мог повлиять.

РОННА МАКДЭНИЭЛ: Вообще многие из этих демократов, когда баллотировались, позиционировали себя как центристы. Они ходили по своим округам и обещали: «Я буду работать с президентом. Меня не устраивает Нэнси Пелоси как спикер. Я буду сам всё решать». И мы ещё тогда знали, что это скорее всего неправда. Но теперь, проголосовав определённым образом, они это сами продемонстрировали.

Но им придётся ответить за свои действия в их избирательных округах. По нашим и другим опросам мы видим, что многие из этих демократов в своих округах сильно потеряли позиции, потому что на выборах они обещают одно, а в итоге в политике ведут себя как марионетки Пелоси. Они делают всё, что она им скажет, игнорируют своих же избирателей из собственных округов и волю народа, не слушают людей.

Думаю, если смотреть в перспективе, у нас страна, конечно, сильно разделена, но эти кандидаты, которые на выборах позиционировали себя как центристы, желающие приехать в Вашингтон и начать действовать, просто угодили всё в ту же партийную ловушку, в которой пребывают демократы с момента избрания Трампа.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.