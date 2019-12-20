Der Spiegel: процедура импичмента подчеркнула «безнадёжный» раскол США на два лагеря

Дебаты и голосование по импичменту в палате представителей США показали безнадёжную раздробленность американского общества, пишет Der Spiegel. Почти все демократы голосовали за импичмент, республиканцы же единогласно проголосовали против. Как пишет издание, «две Америки» непримиримо противостоят друг другу и не готовы к компромиссам.

Дональд Трамп вошёл в историю, пусть и против собственного желания, пишет Der Spiegel: он стал лишь третьим президентом в истории США, против которого была начата процедура импичмента.

Впрочем, в отличие от предыдущих случаев, голосование в палате представителей оказалось строго разделено партийными линиями: почти все демократы (обладающие большинством в палате) проголосовали за импичмент, а республиканцы единогласно проголосовали против. Следующий этап голосования должен пройти в сенате в начале января: там большинство уже на стороне республиканцев, которые, скорее всего, оправдают Трампа. Тем не менее издание отмечает, что сам факт процедуры импичмента уже останется позорным пятном для Трампа.

Как пишет Der Spiegel, ярко выраженный раскол в процедуре импичмента и предопределённое оправдание Трампа являются признаком времени. В ходе дебатов, предварявших голосование, демократы и республиканцы взаимно обвиняли друг друга в предательстве, повышали голоса, использовали жёсткие выражения и перебивали выступающих. Само же голосование стало для демократов своеобразным «идеологическим тестом» для собственных членов. Теперь республиканцы намерены провести такой же «идеологический тест» для себя.

Сцены в палате представителей показывают, насколько безнадёжно раздроблены сейчас США, отмечает издание. «Две Америки» непримиримо противостоят друг другу, неспособные найти компромисс ни по одному вопросу. Складывается ощущение, что демократы и республиканцы живут в разных мирах: сначала представители Демократической партии объявили Трампа главной угрозой для страны, обвинив его в коррупции, игнорировании Конституции и подрыве национальной безопасности. Затем уже республиканцы назвали главной угрозой Демократическую партию, заявив, что демократы планировали государственный переворот и хотели аннулировать волеизъявление 63 млн американцев. Один из республиканских конгрессменов сравнил импичмент с атакой на Перл-Харбор, а другой — даже с распятием Христа. Стороны сошлись лишь в одном: «Сегодня печальный день для американцев».

При этом Der Spiegel отмечает, что рейтинг Трампа даже несколько повысился — в первую очередь за счёт независимых избирателей.