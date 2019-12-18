CNN: «Это гадкое слово — импичмент» — Трамп обвинил демократов в попытке госпереворота

Накануне голосования палаты представителей по статьям импичмента Дональд Трамп послал спикеру палаты и лидеру демократического большинства Нэнси Пелоси письмо, в котором представил себя жертвой незаконных попыток госпереворота, пишет CNN. По словам президента, демократы своими расследованиями вмешиваются в американские выборы ради своих политических интересов и нарушают клятвы, данные при вступлении в должность.

Во вторник президент Дональд Трамп послал спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси «удивительное» письмо, в котором устраивает разнос демократам и изображает себя жертвой попытки переворота, сообщает CNN. В среду, отмечает издание, палата в полном составе должна проголосовать по статьям импичмента, в которых главу США обвиняют в превышении полномочий и препятствовании расследованию правосудия.

В полном возмущения послании на шесть страниц Трамп заявил, что демократы ещё пожалеют о своих незаконных попытках его сместить, когда следующей осенью начнутся выборы. Используя, по сообщению сайта, «информационные вбросы и преувеличения», президент пожаловался на плохое ведение процесса, утверждая, что процесс над салемскими ведьмами вели лучше. Он обвинил Пелоси в притворстве, которому «ни один интеллигентный человек не верит», и добавил, что потомки будут «строго судить» спикера палаты представителей за продолжение «фарса»-импичмента.

Вечером того же дня Нэнси Пелоси ответила, что была занята и видела только «выдержки» из письма Трампа. По её словам, «это действительно ненормально». Как напоминает американский сайт, у Трампа и Пелоси давняя история напряжённых отношений и личных перепалок, которая вышла на новый уровень с расследованием об импичменте. Последнее общее заседание в октябре пришлось закончить раньше из-за того, что они начали обмениваться оскорблениями.

Опубликованный во вторник документ стал «резким» публичным выражением негодования президента, которое накопилось с начала процесса импичмента. В его окружении говорят, что хозяин Овального кабинета глубоко опечален сложившейся ситуацией и видит в потенциальном импичменте пятно, которое останется в исторической памяти о его президентстве. Трамп станет третьим американским президентом, которому объявили импичмент. Демократы обвиняют его в превышении полномочий, когда он пытался склонить Украину к расследованию в отношении его политических врагов в обмен на военную помощь. Кроме того, ему ставят в вину то, что он препятствовал расследованию конгресса, запрещая ключевым должностным лицам давать показания.

Как напоминает CNN, Дональд Трамп уже на протяжении нескольких недель открыто игнорирует запущенную демократами проверку. Ранее в этом месяце он написал в Twitter: «Если вы собираетесь объявить мне импичмент, делайте это сейчас, быстро, чтобы у нас мог состояться справедливый... суд в сенате и чтобы наша страна смогла вернуться к работе».

В своём письме в Капитолий президент назвал действия Пелоси «враждебными» и уличил её в нарушении клятвы при вступлении в должность, что он считает личным оскорблением. «То, что вы делаете, — ужасно, но вам с этим жить, не мне», — добавил Трамп, обвиняя демократов в том, что именно они вмешиваются в американские выборы и «приносят боль и страдания республике ради своих собственных эгоистичных личных, политических и партийных выгод». Глава Соединённых Штатов раскритиковал инициированный демократами процесс, утверждая, что в предъявленных статьях импичмента отсутствуют «какие-либо преступления, правонарушения или любые другие проступки». По его мнению, эта попытка лишить его должности является частью более масштабных усилий, чтобы отомстить за результаты 2016 года всей Республиканской партии.

Американское издание отмечает, что в послании Трамп также обвинил Пелоси в «обесценивании важности этого очень гадкого слова — «импичмент». По его словам, «продолжая свой недействительный импичмент, вы (Нэнси Пелоси. — ИноТВ) нарушаете данные вами клятвы при вступлении в должность, вы нарушаете свою верность Конституции и объявляете открытую войну американской демократии».

В то же время с помощью своего письма президент обратился к своему электорату — он показывает сторонникам, что не сдаётся в борьбе с импичментом. Кроме того, значительную часть текста составляет перечисление того, что он видит своими политическими победами. Трамп заявил, что демократы изо всех сил пытаются отвлечь внимание от улучшений в экономике и других инициатив администрации.

Как пишет в заключение CNN, в Белом доме продолжаются споры о том, как президенту следует ответить на голосование по импичменту, которое пройдёт в среду. Во вторник вечером чиновники рассказали, что глава США не собирается произносить какой-либо официальной речи по этому поводу — письмо само по себе служит ответом. Вместо этого Трамп, скорее всего, выскажется на этот счёт во время агитационной встречи в Батл Крик (штат Мичиган).