Аналитик CNN об импичменте: «В каком-то смысле Дональд Трамп уже победил»

Во время слушаний по импичменту республиканцам удалось сместить акцент с действий Трампа на поведение сына Джо Байдена, заметил в эфире CNN главный аналитик телеканала по юридическим вопросам Джеффри Тубин. По словам Тубина, это победа Дональда Трампа и большая проблема для журналистов, которые не знают, как теперь освещать эту историю.

Главный аналитик CNN по юридическим вопросам Джеффри Тубин, комментируя процедуру импичмента, заявил, что глава Белого дома уже одержал победу над демократами, передаёт Fox News.



«Знаете, в этих слушаниях меня поразило то, что в каком-то смысле Дональд Трамп уже победил, — приводит сайт слова Тубина, прозвучавшие в эфире CNN. — Сколько мы слышали о Хантере Байдене? Снова и снова о Хантере Байдене!»



Как отмечает Fox News, во время скандала вокруг отношений нынешнего президента США с Украиной республиканцы не переставали напоминать о сыне Джо Байдена, Хантере, который работал в совете директоров украинской газовой компании «Бурисма», в то время как его отец, тогда ещё вице-президент США, давил на Киев, чтобы добиться увольнения прокурора, расследовавшего деятельность «Бурисмы».



«И есть вопросы к поведению Хантера Байдена», — признал Тубин. По его словам, журналисты стали свидетелями «невероятного смещения акцентов» в дебатах об импичменте.



«Нам как журналистам будет очень непросто решить, в каком объёме это освещать. Но мысль о том, что мы сидим здесь и обсуждаем… импичмент президента Соединённых Штатов — и снова и снова мы имеем все эти вопросы к поведению Хантера Байдена… Я просто не знаю, в чём наш журналистский долг, потому что суть не в этом, но это новости», — цитирует Fox News главного аналитика CNN по юридическим вопросам.



Ранее Тубин критиковал Трампа, однако при этом «бросал тень сомнения» на действия демократов во время импичмента, сообщает сайт.



Демократы в палате представителей обвиняют президента в том, что он отказывался предоставлять Украине военную помощь, пока Киев не объявит о расследовании в отношении Байденов. И Трамп, и Байден отрицают, что сделали что-либо предосудительное, отмечает Fox News.



По мнению политолога Джин Зейно, добиваясь импичмента, демократы вредят сами себе. «Вот что демократы сделают: ясно, что они объявят ему импичмент, а потом в сенате его оправдают, — приводит её слова Fox News. — И я думаю, что этим они оказывают себе медвежью услугу, потому что это мобилизует его избирателей и побудит их идти (на выборы. — ИноТВ). Он будет это использовать, мы уже видели на его предвыборных мероприятиях в последние несколько дней».