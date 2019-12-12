Ведущий Fox News об импичменте: без Фрейда не разобраться

Обвиняя Дональда Трампа в «злоупотреблении властью», демократы в США покрывают вопиющие злоупотребления Барака Обамы и Джо Байдена, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, американские левые всегда обвиняют своих противников в том, что делают сами, — это явление давно описал психиатр Зигмунд Фрейд.

Как всё-таки жаль, что Зигмунд Фрейд больше не в почёте! В университетах его клеймят сексистом. Сегодня Зигмунд Фрейд нам нужен. Потому что без Фрейда трудно распознать, что сейчас происходит. Но вот самая суть, запишите это и наклейте на холодильник, лучшего путеводителя по политике вам не найти: то, в чём левые обвиняют вас, это именно то, что делают они сами.



Они обвиняют вас в поощрении расизма? Угу. В распространении теорий заговора? Во лжи американскому народу? (Смеётся.) Мне даже трудно договорить эту фразу. Конечно же, это их три главных занятия! И импичмент — очередное доказательство.



Согласно первому обвинению, прописанному в представлении к импичменту, президент, цитирую, «злоупотребил властью», а именно «потребовал у иностранного государства» — Украины — «вмешаться в американские президентские выборы 2020 года». Конец цитаты.



Итак, просто чтобы вы понимали, демократы в палате представителей сейчас утверждают, что не было никакого вмешательства в американскую политику, когда украинская энергетическая компания наняла сына действующего вице-президента, так что он, неспособный трудоустроиться как-то иначе, ничего не делал и получал запредельную зарплату, в то время как его отец контролировал, цитирую, «антикоррупционную работу» в их стране. В этом нет никакой политики! А если вы думаете иначе, вы верите в теорию заговора! В опровергнутую теорию заговора. Настолько опровергнутую, что за один вопрос об этом президенту можно объявить импичмент. Да-да.



А знаете, что ещё не было никаким злоупотреблением властью и даже совсем наоборот? То, что прошлый президент, Обама, убил гражданина США без суда с помощью атаки БПЛА. Это не злоупотребление властью! Вы что, шутите? Это ещё одна опровергнутая теория заговора!



Или то, что он поручил ФБР вести расследование против штаба соперника, кандидата в президенты, на основании явно лживого досье, написанного иностранцем в рамках «оппозиционного исследования», с использованием разведданных российского правительства. Это не было злоупотреблением властью! Что?! Вы с ума сошли! Вы что, работаете на Fox News или что-то в этом роде? Да вы псих!



И, кстати, в продолжение темы. Под руководством нескольких последних президентов: Буша, Обамы и, скажем честно, Трампа — разросся новый аппарат слежки, слежки за вами и мной, за американскими гражданами. Это не было злоупотреблением властью!



Все эти люди начали новые войны за рубежом, не удосужившись спросить конгресс, в нарушение конституции Соединённых Штатов, которая прямым текстом этого требует! Это не злоупотребление властью!



С каждым годом власть президента всё больше напоминает власть монарха. Это не злоупотребление властью! Да это вообще пустяки! Но задайте вопрос о сомнительной сделке Хантера Байдена с украинцами… Хо-хо! Всё кончено, приятель, мы отстраняем вас от должности!



Кстати, согласно второму обвинению в представлении к импичменту, президент препятствовал работе конгресса. В данном случае преступление, предположительно, состоит в отказе подчиняться официальным запросам конгресса. Вроде тех запросов к телефонным компаниям — на предоставление номеров телефонов людей. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Но речь идёт о запросах, связанных с процедурой импичмента.



Если вы не живёте в Вашингтоне, вы, возможно, не знаете, что ни одна из партий на самом деле не воспринимает это всерьёз. Обе партии знают, что это не основание для импичмента. Президент Клинтон последовательно, постоянно сопротивлялся запросам (конгресса. — ИноТВ) во время своей эпопеи с импичментом, 21 год назад. Этого никто не помнит. Да если бы и помнил, кому какая разница? Так что мы не будем докучать вам долгими объяснениями. Но это было.



Я вас умоляю, это никак не связано с реальными тяжкими преступлениями или проступками! Они даже не пытаются строить на этом свою аргументацию. Почему это происходит? Вы знаете почему. Причины две. Во-первых, демократы — или, по крайней мере, их воины в Twitter — до сих пор не признали поражение 2016 года. Они думают, импичмент аннулирует это шокирующее поражение, как будто его никогда не было, и позволит им проигнорировать все уроки тех выборов! Эти уроки нужно было усвоить обеим нашим партиям, но они их не усвоили и даже не хотят усваивать. Они могут и дальше их игнорировать, потому что Трампу же объявили импичмент! Он был аномалией! На несколько лет пришёл какой-то странный оранжевый тип, но мы его выпроводили! Можно даже не думать о том, почему избиратели его вообще поддержали!



Дата выхода в эфир 10 декабря 2019 года.