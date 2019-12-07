Independent: психиатры предупреждают — душевное состояние Трампа грозит США «катастрофой»

Группа психиатров призывает конгресс обратить внимание на «опасное психическое состояние» президента США Дональда Трампа, которое может привести к поистине «катастрофическим последствиям» для страны, пишет The Independent. По мнению экспертов, из-за расследования в рамках процедуры импичмента и той опасности, которую этот процесс несёт для «хрупкой самооценки» Трампа, душевное состояние президента может ухудшиться ещё сильнее.

Группа специалистов по психиатрии призвала комитет палаты представителей по юридическим делам рассмотреть «опасное психическое состояние» президента США Дональда Трампа. По их мнению, его «хрупкой самооценке» угрожает расследование в рамках процедуры импичмента, пишет The Independent.

«Мы выступаем именно сейчас потому, что убеждены, что на фоне приближающегося импичмента Дональд Трамп вполне может стать ещё более опасным и начать представлять угрозу для нашей страны», — утверждают профессор Йельской школы медицины Бэнди Ли, профессор Вашингтонского университета доктор Джон Зиннер и бывший психолог ЦРУ Джеррольд Пост. Об этом они сообщили в письменном заявлении комитету палаты представителей по юридическим делам.

Данное заявление сопровождается петицией, которую подписали не менее 350 экспертов в области психиатрии. Все три вышеуказанных психиатра сообщили о готовности дать показания в рамках процедуры импичмента.

В данном документе авторы предупреждают, что «отсутствие контроля или неспособность понять психологические аспекты импичмента Трампа, а также сбрасывание их со счетов может привести к катастрофическим последствиям».

«Мы умоляем конгресс всерьёз отнестись к этим опасным знакам и сдержать его деструктивные импульсы. Мы и многие другие люди готовы дать соответствующие важные рекомендации, а также предоставить гражданам всю необходимую информацию, чтобы мы могли максимально повысить уровень нашей общей безопасности», — пишут психиатры.

Хотя Ли и её коллеги предлагали свои услуги в рамках процедуры импичмента и ранее, сделать подобное заявление, по словам доктора, стоит ещё раз потому, что американский лидер «всё чаще распространяет свои теории заговора» и «демонстрирует большую жестокость и мстительность» в своих «всё более частых и повторяющихся твитах». Ли считает, что это говорит о том, что его бредовые идеи его всё больше увлекают.

«Я считаю, что эти идеи скорее подходят под классификацию бреда, чем просто обычной лжи», — добавила она, приведя в пример заявление Трампа во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Тогда он заявил, что «многие правоведы» «изучили» стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и пришли к выводу, что тот звонок был «абсолютно идеальным».

При этом Ли признала, что некоторые члены конгресса — особенно республиканцы, поддерживающие президента, — могут отмахнуться от этого предупреждения, списав всё на политические разногласия. Тем не менее доктор отметила, что данное утверждение следует воспринимать всерьёз, так как их профподготовка позволяет говорить о том, что Трамп демонстрирует «определённые симптомы тяжёлой патологии и похож на человека, которому требуется усиленный режим медицинского наблюдения».

«Мы обладаем необходимыми навыками, чтобы отличить здоровые явления от ненормальных. Когда алгоритм аномальности сходится, то мы можем прийти к выводу, что это патология, а не один из многочисленных вариантов поведения, свойственных здоровым людям. В болезни, в которой обыватель, незнакомый с патологией, видит лишь другую политическую идеологию или иной политический стиль, мы видим очень узнаваемый стереотип», — подчеркнула она.

По словам Ли, тот факт, что президент продолжает продвигать теории заговоров, на самом деле является проблемой общественного здравоохранения, потому что способность американского лидера привлекать к себе новых людей приводит к «психозу национального масштаба».

«Его отрыв от реальности... его патология распространяется быстрее, чем рациональные люди успевают указывать на факты», — добавила доктор, отметив, что палате представителей необходимо рассмотреть эту проблему наряду с юридическими и конституционными аспектами импичмента.

Доктор Зиннер, специалист по нарциссическим расстройствам личности, сообщил The Independent, что членов конгресса необходимо предупредить о том, какую угрозу несёт с собой импичмент в том случае, если пост президента занимает человек с такой патологией, как у Трампа. По его словам, Трамп — это хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности.

«Импичмент — это величайшая угроза для его самооценки из тех, с которыми он когда-либо сталкивался, и мы очень обеспокоены, потому что его ярость может привести к ещё более разрушительным последствиям, чем когда бы то ни было в прошлом», — добавил доктор.