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Daily Mail: Трамп насмешил Twitter фото в образе Рокки Бальбоа

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Американский лидер Дональд Трамп вызвал неоднозначную реакцию пользователей Twitter, опубликовав изображение, на котором предстал в образе главного персонажа фильма «Рокки», передаёт Daily Mail. Отмечается, что таким образом президент хотел привлечь внимание к своей прекрасной физической форме.
Daily Mail: Трамп насмешил Twitter фото в образе Рокки Бальбоа
Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь привлёк к себе внимание пользователей социальных сетей, опубликовав на своей страничке в Twitter «причудливый» фотоколлаж, на котором его лицо приделано к телу главного героя фильма «Рокки» боксёра Рокки Бальбоа, сообщает Daily Mail.

Глава Белого дома оставил снимок, на котором изображён в боксёрском поясе и перчатках на ринге, без подписи. Однако издание предполагает, что он связан с выступлением Трампа на предвыборном митинге в штате Флорида, в ходе которого он похвастался тем, что личный врач президента похвалил его за прекрасную физическую форму.
 
Уже в течение часа после публикации изображение получило 260 тыс. лайков и 79 тыс. ретвитов и стало очередным поводом для шуток пользователей соцсетей над хозяином Овального кабинета.
 
«Как он выглядит в Tinder и как он выглядит на встрече в баре».
 
 His tinder profile vs when he shows up at the bar pic.twitter.com/UlN2mlLk6P
«Снимите рубашку, сэр, и покажите нам эту великолепную грудь. Мы никогда не видели такой груди», — Трамп прошлым вечером о своём внеплановом медицинском осмотре».  
 
«Это неправильно. Рокки победил Россию, а Трамп продолжает отдавать им победы».
 
При этом нашлись те, кто отнёсся к американскому лидеру с большим снисхождением.
 
«У нашего президента лучшее чувство юмора. Вы чемпион во всех отношениях», — отметил сторонник Трампа.
 
«Трамп готов сражаться за День Благодарения так же, как он боролся за Рождество», — добавил другой пользователей Twitter.
 
Кроме того, за Трампа вступился и его сын Дональд Трамп — младший, который оценил юмор отца. «Я слышал из достоверных источников, что это не подделка», — приводит Daily Mail его слова.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Daily Mail Великобритания Европа
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