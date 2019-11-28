Daily Mail: Трамп насмешил Twitter фото в образе Рокки Бальбоа

Американский лидер Дональд Трамп вызвал неоднозначную реакцию пользователей Twitter, опубликовав изображение, на котором предстал в образе главного персонажа фильма «Рокки», передаёт Daily Mail. Отмечается, что таким образом президент хотел привлечь внимание к своей прекрасной физической форме.
Президент США Дональд Трамп вновь привлёк к себе внимание пользователей социальных сетей, опубликовав на своей страничке в Twitter «причудливый» фотоколлаж, на котором его лицо приделано к телу главного героя фильма «Рокки» боксёра Рокки Бальбоа, сообщает Daily Mail.
Глава Белого дома оставил снимок, на котором изображён в боксёрском поясе и перчатках на ринге, без подписи. Однако издание предполагает, что он связан с выступлением Трампа на предвыборном митинге в штате Флорида, в ходе которого он похвастался тем, что личный врач президента похвалил его за прекрасную физическую форму.
Уже в течение часа после публикации изображение получило 260 тыс. лайков и 79 тыс. ретвитов и стало очередным поводом для шуток пользователей соцсетей над хозяином Овального кабинета.
«Как он выглядит в Tinder и как он выглядит на встрече в баре».
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