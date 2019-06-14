Times: коллекцию мемов от Трампа пополнил Чарльз, «принц китов»

Президент США Дональд Трамп вновь привлёк к себе внимание пользователей социальных сетей, назвав наследника британского престола принца Чарльза «принцем китов», пишет The Times. Несмотря на то, что сообщение в Twitter было удалено менее чем через полчаса после публикации, опечатка успела стать поводом для шуток на тему королевских китов.

Президент США Дональд Трамп в очередной серии твитов по ошибке назвал принца Уэльского Чарльза «принцем китов», сообщает The Times.

В Twitter Трамп написал, что ежедневно встречается с иностранными лидерами, среди которых назвал королеву Великобритании Елизавету II, премьер-министра страны Терезу Мэй и главу правительства Ирландии Лео Варадкара, а также президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуду. Он также упомянул наследника престола Чарльза, однако вместо словосочетания prince of Wales (принц Уэльский. — ИноТВ) Трамп написал prince of Whales, что с английского переводится как «принц китов».

Сообщение президента было доступно 24 минуты, прежде чем в команде главы Белого дома заметили ошибку. Однако, как отмечает издание, было уже слишком поздно, чтобы остановить насмешки, СМИ и пользователи интернета обратили внимание на опечатку.

Соцсети даже позабыли о слухах о том, что королева Елизавета могла предоставить Трампу компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, претендующего на пост главы государства в 2020 году. Их наполнили шутки на тему королевских китов: от кита с короной до кита, прыгающего через Букингемский дворец.

«Принц Китов запечатлён сегодня утром».

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) 13 июня 2019 г.

«Большой поклонник Принца Китов».

Big Prince of Whales fan pic.twitter.com/51emJ8ODEA — General Boles (@GeneralBoles) 13 июня 2019 г.

«Первые фотографии со встречи Трампа с Принцем Китов».



The Times напоминает, что это не первая ошибка президента в Twitter, вызвавшая насмешки пользователей интернета. Самая известная опечатка Трампа — covfefe — стала интернет-мемом.