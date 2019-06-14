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Times: коллекцию мемов от Трампа пополнил Чарльз, «принц китов»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп вновь привлёк к себе внимание пользователей социальных сетей, назвав наследника британского престола принца Чарльза «принцем китов», пишет The Times. Несмотря на то, что сообщение в Twitter было удалено менее чем через полчаса после публикации, опечатка успела стать поводом для шуток на тему королевских китов.
Times: коллекцию мемов от Трампа пополнил Чарльз, «принц китов»
Twitter / Sven Henrich

Президент США Дональд Трамп в очередной серии твитов по ошибке назвал принца Уэльского Чарльза «принцем китов», сообщает The Times.

В Twitter Трамп написал, что ежедневно встречается с иностранными лидерами, среди которых назвал королеву Великобритании Елизавету II, премьер-министра страны Терезу Мэй и главу правительства Ирландии Лео Варадкара, а также президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуду. Он также упомянул наследника престола Чарльза, однако вместо словосочетания prince of Wales (принц Уэльский. — ИноТВ) Трамп написал prince of Whales, что с английского переводится как «принц китов». 
 
Сообщение президента было доступно 24 минуты, прежде чем в команде главы Белого дома заметили ошибку. Однако, как отмечает издание, было уже слишком поздно, чтобы остановить насмешки, СМИ и пользователи интернета обратили внимание на опечатку. 
 
Соцсети даже позабыли о слухах о том, что королева Елизавета могла предоставить Трампу компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, претендующего на пост главы государства в 2020 году. Их наполнили шутки на тему королевских китов: от кита с короной до кита, прыгающего через Букингемский дворец.
 
            «Принц Китов запечатлён сегодня утром».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Times напоминает, что это не первая ошибка президента в Twitter, вызвавшая насмешки пользователей интернета. Самая известная опечатка Трампа — covfefe — стала интернет-мемом.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Times Великобритания Европа
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