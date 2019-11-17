CNN: Трамп прошёл внеплановое медицинское обследование

Накануне Дональд Трамп посетил национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, чтобы пройти осмотр, сообщает CNN. При этом Белый дом заранее не объявил о проверке президента и, вопреки устоявшейся привычке, американский лидер отправился в больницу не на вертолёте, а на машине, обращает внимание телеканал.

Накануне днём Дональд Трамп прошёл обследование в национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Этот визит президента не был запланирован заранее, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм поспешила развеять слухи о плохом самочувствии американского лидера. По её словам, Трамп воспользовался свободным днём, прошёл «быструю проверку и сдал лабораторные анализы» в рамках ежегодного медосмотра, так как готовится к «очень напряжённому 2020 году».

«Он абсолютно здоров. У него больше энергии, чем у кого-либо в Белом доме. Этот человек работает с шести утра до очень поздней ночи», — заявила Гришэм. Она добавила, что во время поездки Трамп встретился с семьёй американского спецназовца, раненного в Афганистане, и заранее поздравил персонал центра с Днём благодарения.

73-летний Трамп посетил госпиталь на фоне подготовки к предвыборной кампании следующего года и попытки нижней палаты конгресса объявить Трампу импичмент. В интервью CNN Гришэм сказала, что Белый дом не будет публиковать сведения о здоровье президента до тех пор, пока он не пройдёт всестороннее ежегодное обследование.

Между тем, по словам телеканала, поездка Трампа в центр имени Уолтера Рида произошла «при необычных обстоятельствах». Две прошлые медицинские проверки президента были заранее анонсированы Белым домом и отмечены в его публичном распорядке дня.

Однако в этот раз президентский кортеж отправился на обследование без объявлений, и репортёры получили приказ не сообщать о его передвижении до приезда в госпиталь. Примечательно и то, что Трамп обычно посещал центр имени Уолтера Рида на вертолёте, но, несмотря на безоблачное небо в субботу, предпочёл поехать на автомобиле, обращает внимание CNN.

Последний раз Трамп проходил полное медицинское обследование в центре имени Уолтера Рида в феврале. Проверка показала, что, хотя президент слегка прибавил в весе и увеличил приём лекарства для снижения холестерина, «в целом у него очень хорошее здоровье», напоминает телеканал.