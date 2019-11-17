Japan Times: на фоне процедуры импичмента в США Украина чувствует себя брошенной

В декабре украинскому президенту Владимиру Зеленскому предстоит провести с Владимиром Путиным переговоры, которые пройдут при участии лидеров Франции и Германии и на которых стороны попытаются урегулировать конфликт в Донбассе, пишет The Japan Times. Между тем на фоне разворачивающейся в Вашингтоне процедуры импичмента Украина чувствует себя так, будто Америка её бросила, отмечается в статье.
На фоне драмы с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа Украина, которой в ближайшем будущем предстоит поучаствовать в ключевых переговорах с Россией, чувствует себя так, будто Вашингтон её бросил, пишет The Japan Times.
Бывший посол США на Украине Мари Йованович, которая ранее в этом году была вынуждена покинуть свой пост и уехать из Киева, в эту пятницу давала показания в американском конгрессе в рамках процедуры импичмента. Между тем в украинскую столицу ей на замену пока никого не прислали.
Кроме того, Вашингтон до сих пор так и не назначил никого на должность спецпредставителя США по Украине, который должен помогать Киеву решать вопрос с урегулированием поддерживаемого Москвой сепаратистского восстания на востоке страны.
Украина оказалась в центре нынешней геополитической битвы между Востоком и Западом. При этом США демонстрируют всё меньше готовности защищать своих союзников в Восточной Европе, из-за чего Киев оказался уязвимым к растущему давлению со стороны Москвы в преддверие намеченных на следующий месяц крайне важных переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.
Оба впервые встретятся лицом к лицу в Париже 9 декабря, отмечает издание. В этой встрече также примут участие французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны, как пишет The Japan Times, попытаются решить кровопролитный конфликт на востоке Украины.
Ранее французские власти уже заявили о «серьёзном прогрессе» в переговорах, который позволил провести отвод войск на линии соприкосновения между украинской армией и сепаратистами, указывается в статье.
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