NewsOne: эксперт рассказал о трёх главных ошибках Зеленского

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак считает, что Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не исполнив данные перед выборами обещания: не начались посадки коррупционеров, не появились условия для возвращения людей из эмиграции, а также не воплотилось в жизнь понятие «закон один для всех». По мнению Спивака, это дорого может обойтись для украинского президента: его правительство будет разогнано, а также пройдут досрочные выборы в Раду.
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не исполнив данные перед выборами обещания. Такое мнение в эфире канала NewsOne высказал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.
«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце, и уже летом этот парламент будет разогнан», — заявил Спивак.
По его мнению, это связано с тем, что Владимир Зеленский совершил три ошибки: не начались посадки коррупционеров, не появились условия для возвращения людей из эмиграции, а также не воплотилось в жизнь понятие «закон один для всех».
Спивак прогнозирует, что досрочные выборы в Верховную раду пройдут уже осенью следующего года.
«Осенью 2020 года или весной 2021-го мы пойдём с вами на ещё одни досрочные выборы, после которых, мне так представляется, где-то с весны-лета 2021 года начнётся новый этап развития нашего с вами государства», — добавил Дмитрий Спивак.
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