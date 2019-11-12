Вести: Савченко посоветовала Зеленскому «не быть лохом» в вопросе продажи земли

Надежда Савченко эмоционально обратилась к президенту Владимиру Зеленскому относительно открытия на Украине рынка по продаже земли. Как пишут «Вести», Савченко посоветовала украинскому президенту «не быть лохом» и решить данный вопрос на общенациональном референдуме.

Бывший украинский депутат Надежда Савченко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. Как пишут «Вести», на своей странице в Facebook она написала три пункта своей программы относительно открытия рынка земли, которыми, по её мнению, должен воспользоваться глава государства.

«Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом», — жёстко начала своё обращение Савченко.

Она предлагает Зеленскому провести перепись населения, чтобы узнать, сколько украинцев может реально принять участие в референдуме и не дать сфальсифицировать его результаты. Также политик считает, что на протяжении года необходимо определить вопросы, которые будут вынесены на общенациональный референдум.

Вторым шагом, по мнению Надежды Савченко, должно стать проведение общенационального референдума о множественном гражданстве на Украине — узаконить его или сохранить разделение на резидентов и нерезидентов. На третьем этапе бывший депутат предлагает провести общенациональный референдум по созданию банка или рынка земли, а также согласование его условий: разрешать ли продавать землю иностранцам, юридическим лицам или вообще запретить продавать землю в частную собственность.

«Не тупите, Владимир Александрович! Вы проиграете не просто свою репутацию! Вы проиграете влиянию Сороса нашу землю, нашу волю, нашу кровь», — закончила своё обращение Надежда Савченко.