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Вести: безработная Надежда Савченко улетела в Черногорию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Надежду Савченко, которая ранее назвала себя безработной и обратилась в Центр занятости, заметили в аэропорту в очереди на рейс в Черногорию. Поэтому, как пишут «Вести», можно сделать вывод, что либо семья Савченко и так не бедствует, либо Надежда летит в Черногорию искать работу.
Вести: безработная Надежда Савченко улетела в Черногорию
Reuters

Бывший украинский депутат Надежда Савченко с сестрой Верой были замечены в аэропорту в очереди на рейс в Черногорию. Как передают «Вести», об этом сообщил в Twitter один из пассажиров, летевших с ними.

«Гадя с сестрой Верой в одном самолёте со мной», — написал автор. Также он приложил к посту снимок, на котором видно Надежду Савченко с паспортом в руках.

Позже автор твита отметил, что сёстры Савченко путешествовали первым классом, а это довольно недешёвое путешествие, да и Тиват — не самый бюджетный курорт.
 
Как напоминает издание, недавно Савченко назвала себя безработной и обратилась в Центр занятости. Как известно, сотрудники Центра занятости могут назначить интервью в любой день, а после трёх отказов от работодателей соискатель лишается пособия по безработице. Поэтому, как заключают журналисты, либо семья Савченко и так не бедствует, либо Надежда с Верой летят в Черногорию искать работу.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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