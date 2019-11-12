Конгрессмен об импичменте: у Трампа не меньше прав на справедливый суд, чем у насильников и убийц

Во время импичмента нельзя забывать о праве президента Трампа на надлежащее судопроизводство, ведь даже убийц и насильников выпускают на свободу, если суд прошёл с нарушениями, заявил конгрессмен-республиканец Мак Торнберри. Конгрессмен также отметил, что глава Белого дома вёл себя «неподобающе» по отношению к Украине, но для импичмента этого недостаточно.

В воскресенье видный конгрессмен-республиканец заявил, что соблюдение процессуальных норм во время импичмента ничуть не менее важно, чем действия Дональда Трампа, послужившие основанием для импичмента, пишет NBC. Представитель штата Техас Мак Торнберри отметил: «Есть причина, по которой мы позволяем убийцам, грабителям и насильникам быть на свободе, если их права на надлежащее судопроизводство были нарушены».



Заявление прозвучало на фоне дискуссий по поводу поведения президента США по отношению к Украине. «Многие сотрудники администрации Трампа засвидетельствовали для протокола, что, по их убеждению, Трамп отказывался предоставить стране военную помощь приблизительно на 400 миллионов долларов, пока украинское руководство не объявит публично о расследованиях в отношении Байденов и демократов», — говорится в статье.



«Я считаю, что президенту не подобает просить главу другого государства о расследовании в отношении политического соперника, — приводит NBC слова конгрессмена Торнберри. — Отсюда вопрос: что делать, если политический соперник и член его семьи вовлечены в сомнительную деятельность? Просто оставить их в покое? Но отставим это в сторону. Я считаю, что это был неподобающий поступок, но не считаю, что он может быть основанием для импичмента».



Торнберри подчеркнул, что доверие к конституции и судопроизводству важнее, чем исход конкретного дела. Кроме того, конгрессмен отметил, что то, в чём обвиняют Трампа, не сильно отличается от всего его стиля поведения на посту президента.



Другой республиканец, сенатор от Луизианы Джон Кеннеди, заявил, что споры по поводу того, просил ли Трамп Украину об «услуге за услугу», отвлекают внимание от главного в этой истории. По его словам, Трамп либо «просил о расследовании в отношении политического соперника», либо «просил о расследовании возможной коррупции со стороны человека, который, помимо прочего, ещё и политический соперник».



«Последнее было бы в интересах страны, первое — в узких интересах президента и за гранью дозволенного, — пояснил Кеннеди. — Думаю, дело будет сводиться к намерению президента, к его мотиву, к наличию у него преступного умысла».



Трамп, в свою очередь, опубликовал очередной твит, в котором призвал республиканцев не дать «заманить себя в ловушку для дураков, заявляя, что это (общение с президентом Украины. — ИноТВ) было не идеальным, но не поводом для импичмента. Нет, позиция гораздо сильнее. НЕ БЫЛО СДЕЛАНО НИЧЕГО ПЛОХОГО!»



Тем временем демократы утверждают, что имеют достаточно доказательств «вымогательства». Публичные слушания в рамках расследования начнутся на этой неделе, пишет NBC.



«Важно, чтобы эти свидетели подняли правую руку и ответили на вопросы как от республиканцев, так и от демократов, — заявил конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл. — Президент это получит».