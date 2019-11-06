Рэнд Пол: в Америке все грозятся перекрыть помощь Киеву, а я бы так и сделал

История с импичментом Трампа показала, что и республиканцы, и демократы пытаются надавить на Украину, угрожая перекрыть военную помощь, отмечает в интервью Fox News сенатор США Рэнд Пол. При этом Пол отметил, что сам не считает целесообразным помогать Киеву: у Америки нет лишних денег.

Смущает ли вас то, что вы читали и слышали об этом телефонном разговоре (Трампа с Зеленским. — ИноТВ), о его последствиях и обстоятельствах?



РЭНД ПОЛ, сенатор США: Пожалуй, единственное, что я открыл для себя, изучив обе стороны, это то, что влиять на помощь Украине хотят все. Байден сказал: «Мы перекроем её, если вы не уволите этого прокурора». (Сенатор. — ИноТВ) Менендес сказал: «Если вы не продолжите расследование в отношении Трампа, мы сократим вам помощь». (Сенатор. — ИноТВ) Мёрфи был там месяц назад и сказал: «Если вы будете вести расследование в отношении Хантера Байдена, мы перекроем вам помощь».



Такое впечатление, что все — люди из обеих партий — угрожали прекратить помогать Украине. И если бы по телефону говорил я, то я бы сказал: «Никакой помощи вы не получите». Потому что денег у нас нет. Нам приходится занимать их у Китая — и посылать на Украину!



Что вы скажете насчёт опасений за безопасность разоблачителей? Мол, если назвать имя этого человека, это создаст угрозу и для других вещей… Вспомним 2014 год и созданную вашим отцом «Кампанию за свободу». Вы заявляли: «У нас много миллионов подрядчиков, работающих по государственным контрактам, и когда они видят, что что-то не так, у них должна быть возможность сообщить об этом без последствий для себя».



РЭНД ПОЛ: Конечно!



Ваш отец Рон Пол говорил… «Я думаю, нам следует хвалить наших разоблачителей,— эти слова Рона Пола были встречены аплодисментами. Он добавил, что таких людей, как Эдвард Сноуден, следует награждать».



РЭНД ПОЛ: Конечно! Я до сих пор с этим согласен.



Если эти заявления правдивы, почему сейчас вы делаете то, что делаете?



РЭНД ПОЛ: Я полностью с этим согласен. Но мы защищали Эдварда Сноудена, я до сих пор его защищаю, я считаю, что ему следовало присвоить статус разоблачителя. Большинство из тех, кто защищает нынешнего разоблачителя, хотели упечь Эдварда Сноудена за решётку, повесить его, казнить… Так что да, статус разоблачителя должен защищать людей…



Только тех разоблачителей, которые вам нравятся?



РЭНД ПОЛ: Нет, нет, они должны защищать его… Я хочу, чтобы Эдвард Сноуден был защищён, чтобы его не казнили. Я хочу, чтобы он был защищён…



А как насчёт этого парня?



РЭНД ПОЛ: Я и его казни не хочу! Я не считаю, что его следует уволить. Но я согласен с тем, что сказал Линдси Грэм в самом начале вашей программы: это защита от увольнения, а не гарантия анонимности. Особенно если будет уголовное дело. Если есть преступление, Конституция (США. — ИноТВ) защищает ваше право на очную ставку с обвинителем. Исключений здесь нет. Ни один суд в стране не позволит состояться процессу над президентом Трампом без очной ставки с обвинителями.



Так что я до сих пор выступаю за предоставление большей защиты разоблачителям. Этого человека не должны увольнять, преследовать или сажать в тюрьму. Но ему следует выступить открыто, как Эдвард Сноуден, раскрыть свою личность и сказать, что, по его мнению, правительство сделало не так.



Просто хочу внести ясность: вы в чём-то согласны с Линдси Грэмом?



РЭНД ПОЛ: Ха-ха! Да! Такое, знаете ли, бывает не каждый день!



Ясно. И последний вопрос: как, по-вашему, будут развиваться дальнейшие события? Потому что похоже, что всё идёт к голосованию по импичменту в палате представителей, по крайней мере к представлению к импичменту, а потом к голосованию. А потом дело будет направлено к вам в сенат.



РЭНД ПОЛ: Думаю, это (голосование. — ИноТВ) будет чисто партийным: ни один республиканец в палате представителей не проголосовал за (расследование. — ИноТВ), и, думаю, ни один республиканец в палате представителей или сенате не проголосует за импичмент. На данный момент мне неизвестно, чтобы кто-либо из сенаторов (республиканцев. — ИноТВ) собирался голосовать за импичмент. Не может быть, чтобы 20 республиканцев проголосовали за импичмент.



Думаю, в конечном итоге американский народ скажет: «Нужно быть справедливыми. Обе стороны пытались повлиять на помощь Украине. Почему же одной стороне нужно объявить импичмент, а Джо и Хантеру Байденам нужно сделать поблажку?» Я думаю, люди хотят, чтобы было справедливо, а сейчас похоже, что преследуют только президента Трампа. По-моему, это несправедливо.



Дата выхода в эфир 05 ноября 2019 года.