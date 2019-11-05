Обозреватель Hill: импичмент Трампа грозит рассорить США с союзниками и развязать руки России

По словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Януша Бугайского, расследование импичмента президента США Дональда Трампа может негативно отразится на союзниках страны. Кроме того, Бугайский пишет в статье для The Hill, что оно также может привести к снятию санкций с России.

Расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа стало первым в истории страны, когда обвинения связаны не с внутренней политикой. Это заставляет старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Януша Бугайского предупредить в своей статье для The Hill, что оно может отразиться на внешней политике США. В частности, на Украине и странах Центральной и Восточной Европы, уязвимых перед Россией.



Расследование уже показало, что при руководстве страной Трампа в Вашингтоне придерживались двоякой внешней политики. С одной стороны, Трамп с самого начала президентства пошёл на сближение с российским коллегой Владимиром Путиным. С другой, в конгрессе и совете национальной безопасности президента игнорировали это его устремление и выступали за поддержание санкций. Такая политика, по мнению автора статьи, была последовательной и оправдала себя.



Сосуществовать эти две политики могли лишь при условии, что не преследуют разные цели или пока Трамп отвлечён на внутреннюю повестку дня. Однако они столкнулись на Украине. Так, комитеты конгресса ищут доказательства того, что глава государства оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Там полагают, что Трамп дал указание приостановить военную помощь Украине, пытаясь добиться своей цели.



Тем не менее, Бугайский полагает, что расследование негативно отразится на партнёрах США. Во-первых, лидеры союзных стран будут опасаться открыто говорить с Трампом, особенно по телефону, а также заключать соглашения с Белым домом, беспокоясь, что детали переговоров могут быть преданы публичной огласке.



Во-вторых, союзники по НАТО будут опасаться давления со стороны американского лидера. Это, по словам автора, может вызвать недоверие и подозрения в отношении США.



Более того, страны — члены альянса могут усомниться в будущем НАТО, а также в приверженности США своим обязательствам в рамках союза.



Также Бугайский отмечает, что расследование может натолкнуть страны Восточной Европы на подозрения относительно того, что Белый дом может пойти на заключение соглашений с Кремлём. Это, в свою очередь, повредит их безопасности и национальным интересам.



Кроме того, импичмент сыграет на руку Москве и её амбициям. Так, надежды Путина на то, что президентство Трампа поможет снятию санкций с России, не оправдались. В условиях столкновения вокруг импичмента в Москве попытаются сыграть на слабостях и разногласиях американских политиков.



В Кремле также расширят кампанию по дезинформации с целью убедить американцев, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года, пытаясь помочь демократам. Широкое принятие подобной идеи поможет Белому дому подтолкнуть Киев к сдаче Крыма России и помешает западной интеграции Украины. Это в конечном итоге приведёт к снятию антироссийских санкций, пишет Януш Бугайский в своей статье для The Hill.