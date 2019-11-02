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ABC News: Трамп назвал процедуру импичмента «атакой на саму демократию»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Комментируя недавнее голосование по процедуре импичмента в палате представителей конгресса США, американский президент Дональд Трамп заявил, что таким образом демократы хотят обнулить голоса 63 миллионов американцев, которые его поддержали в 2016 году, передаёт ABC News. Он также подчеркнул, что вся эта процедура ничто иное, как атака на саму демократию.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент СШАВчера демократы проголосовали за то, чтобы по возможности обнулить голоса 63 миллионов американцев. Тем самым они посрамили себя и опозорили палату представителей. Они сговорились свести на нет те выборы с того самого момента, как я одержал победу.
 
Но находящиеся здесь люди умудрены опытом, им давно уже известно, что уже через 19 минут после того, как я принёс присягу, ужасная газета, лживая, лживая, лживая Washington Post объявила о начале кампании, нацеленной на импичмент президента Трампа.
 
По крайней мере, они дали 19 минут. Вчерашнее голосование радикальных демократов — это атака на саму демократию. Но я вам скажу: республиканцы по-настоящему сильны. Они сильны как никогда, сплочены как никогда. Да, сплочены как никогда.
 
Американский народ сыт по горло ложью демократов, их клеветническими измышлениями и экстремизмом. Возмутительное поведение демократов породило озлобленное большинство, которое проголосует так, что многие бездельники-демократы покинут свои должности в 2020 году.
 
Дата выхода в эфир 01 ноября 2019 года.
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ABC News США Северная Америка
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