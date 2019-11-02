ABC News: Трамп назвал процедуру импичмента «атакой на саму демократию»

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вчера демократы проголосовали за то, чтобы по возможности обнулить голоса 63 миллионов американцев. Тем самым они посрамили себя и опозорили палату представителей. Они сговорились свести на нет те выборы с того самого момента, как я одержал победу.

Но находящиеся здесь люди умудрены опытом, им давно уже известно, что уже через 19 минут после того, как я принёс присягу, ужасная газета, лживая, лживая, лживая Washington Post объявила о начале кампании, нацеленной на импичмент президента Трампа.

По крайней мере, они дали 19 минут. Вчерашнее голосование радикальных демократов — это атака на саму демократию. Но я вам скажу: республиканцы по-настоящему сильны. Они сильны как никогда, сплочены как никогда. Да, сплочены как никогда.

Американский народ сыт по горло ложью демократов, их клеветническими измышлениями и экстремизмом. Возмутительное поведение демократов породило озлобленное большинство, которое проголосует так, что многие бездельники-демократы покинут свои должности в 2020 году.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2019 года.