ABC News: Трамп назвал процедуру импичмента «атакой на саму демократию»

Комментируя недавнее голосование по процедуре импичмента в палате представителей конгресса США, американский президент Дональд Трамп заявил, что таким образом демократы хотят обнулить голоса 63 миллионов американцев, которые его поддержали в 2016 году, передаёт ABC News. Он также подчеркнул, что вся эта процедура ничто иное, как атака на саму демократию.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вчера демократы проголосовали за то, чтобы по возможности обнулить голоса 63 миллионов американцев. Тем самым они посрамили себя и опозорили палату представителей. Они сговорились свести на нет те выборы с того самого момента, как я одержал победу.
Но находящиеся здесь люди умудрены опытом, им давно уже известно, что уже через 19 минут после того, как я принёс присягу, ужасная газета, лживая, лживая, лживая Washington Post объявила о начале кампании, нацеленной на импичмент президента Трампа.
По крайней мере, они дали 19 минут. Вчерашнее голосование радикальных демократов — это атака на саму демократию. Но я вам скажу: республиканцы по-настоящему сильны. Они сильны как никогда, сплочены как никогда. Да, сплочены как никогда.
Американский народ сыт по горло ложью демократов, их клеветническими измышлениями и экстремизмом. Возмутительное поведение демократов породило озлобленное большинство, которое проголосует так, что многие бездельники-демократы покинут свои должности в 2020 году.
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