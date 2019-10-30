«Гениальность нашего великого президента» — Nation заподозрил Белый дом в пропаганде культа личности Трампа

Пока конгресс готовится к импичменту Дональда Трампа, администрация президента США переходит в режим культа личности своего лидера, пишет обозреватель The Nation Саша Абрамски. Как отмечает автор, публичное восхваление главы Белого дома и попытки ограничить критику его деятельности свидетельствуют о движении государства в сторону авторитаризма.
Пока конгресс, похоже, «неумолимо» движется в сторону импичмента Дональда Трампа, администрация президента перешла в режим «культа личности» своего лидера, пишет обозреватель The Nation Саша Абрамски. Так, пресс-секретарь главы США расхваливает «гениальность нашего великого президента», Белый дом пытается запретить федеральным службам оформлять подписку на The New York Times и The Washington Post из-за их критики в адрес Трампа, а Минюст после «многомесячных приставаний» президента начинает уголовное разбирательство в отношении истоков дела о сговоре Трампа с Россией.
Хотя отчасти всё это делается для отвлечения внимания, подобное поведение также свидетельствует о том, что на смену принятым политическим правилам приходит движение в сторону авторитаризма и культа лидера в сектантском стиле, уверен автор. «Чем слабее политическая позиция Трампа, тем сильнее фанатичная преданность его оставшихся приверженцев», — пишет издание, отмечая вероятность насилия со стороны «наиболее радикальных последователей» президента после его «падения».
По словам автора, «дурнопахнущая» администрация не намерена сдаваться и практически ежедневно устанавливает новые правила, способные нанести серьёзный урон американской политической системе. К примеру, на прошлой неделе Минюст разрешил Министерству внутренней безопасности собирать образцы ДНК у иммигрантов, находящихся в центрах заключения, а Белый дом ввёл очередные ограничения на документ о защите вымирающих видов.
При этом, пока администрация занята выстраиванием культа личности Трампа, в Калифорнии лесные пожары перерастают в полномасштабный политический кризис. Электрические сети штата находятся в уязвимом положении, и миллионам жителей приходится длительное время жить без света. Кроме того, цены на газ в регионе значительно превышают его стоимость в других частях страны. Испытанием для общественного терпения становится и нарастающий кризис бездомности в штате. Как отмечает автор, если демократическое руководство штата не начнёт активно решать эти проблемы, избиратели могут отвернуться от своих лидеров, несмотря на приобретённый Демократической партией политический капитал в Калифорнии.
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