Bild: импичмент — это ловушка Трампа для демократов

Процедура импичмента только укрепит позиции главы Белого дома Дональда Трампа и позволит ему переизбраться на второй срок, сообщает Bild. Благодаря демократам, инициировавшим этот процесс, у республиканцев появились удобные лозунги для предвыборной борьбы. Теперь они только и говорят, что об «охоте на ведьм» и «перевороте». Тем временем демократы начали бояться слова «импичмент», «как чёрт ладана», отмечает немецкое издание.

Американские демократы долгое время не решались запускать процедуру импичмента против главы Белого дома Дональда Трампа, опасаясь, что это только укрепит его позицию и углубит раскол страны, пишет Bild. Они считали, что лучше победить президента на выборах в 2020 году.

Но Трамп прямо-таки «напрашивался на импичмент», который многие американцы не поддерживают. После же скандального телефонного разговора президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским демократы наконец-то попали в «ловушку Трампа» и тем самым повысили его шансы переизбраться на второй срок, объясняет издание.

Глава Белого дома смог «взять реванш», и у него есть все причины для радости. Только за одну неделю после заявлений спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, инициировавшей процедуру импичмента, сторонники Трампа собрали для своего кандидата $15 млн. При этом его противнику от демократов Джо Байдену потребовалось на это три месяца. «Ничего не делающие демократы — обманщики, которые хотят навредить Республиканской партии и президенту, — написал он у себя в Twitter. — Хорошая новость заключается в том, что МЫ ПОБЕДИМ».

Для Дональда Трампа процедура импичмента — это политический манёвр, необходимый для того, чтобы «разогреть» своих сторонников. Его бывший советник Джейсон Миллер считает, что таким образом он сможет даже завоевать голоса независимых избирателей. В американских СМИ пишут, что инициатива демократов — это ошибка: этими действиями они как бы говорят американцам: «Мы вам не доверяем. Вы слишком большие расисты, чтобы не выбрать Трампа на новый срок».

Поэтому сейчас республиканцы, вместо того чтобы говорить о рабочих местах и понижении налогов, инвестируют миллионы долларов в предвыборную рекламу, в которой говорится об «охоте на ведьм» и «перевороте». Демократы же начали бояться слова «импичмент», «как чёрт ладана», и вместо этой темы предпочитают говорить о ценах на лекарства, об образовании или экономике.