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Bild: импичмент — это ловушка Трампа для демократов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Процедура импичмента только укрепит позиции главы Белого дома Дональда Трампа и позволит ему переизбраться на второй срок, сообщает Bild. Благодаря демократам, инициировавшим этот процесс, у республиканцев появились удобные лозунги для предвыборной борьбы. Теперь они только и говорят, что об «охоте на ведьм» и «перевороте». Тем временем демократы начали бояться слова «импичмент», «как чёрт ладана», отмечает немецкое издание.
Bild: импичмент — это ловушка Трампа для демократов
Reuters

Американские демократы долгое время не решались запускать процедуру импичмента против главы Белого дома Дональда Трампа, опасаясь, что это только укрепит его позицию и углубит раскол страны, пишет Bild. Они считали, что лучше победить президента на выборах в 2020 году.

Но Трамп прямо-таки «напрашивался на импичмент», который многие американцы не поддерживают. После же скандального телефонного разговора президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским демократы наконец-то попали в «ловушку Трампа» и тем самым повысили его шансы переизбраться на второй срок, объясняет издание.
 
Глава Белого дома смог «взять реванш», и у него есть все причины для радости. Только за одну неделю после заявлений спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, инициировавшей процедуру импичмента, сторонники Трампа собрали для своего кандидата $15 млн. При этом его противнику от демократов Джо Байдену потребовалось на это три месяца. «Ничего не делающие демократы — обманщики, которые хотят навредить Республиканской партии и президенту, — написал он у себя в Twitter. — Хорошая новость заключается в том, что МЫ ПОБЕДИМ».
 
Для Дональда Трампа процедура импичмента — это политический манёвр, необходимый для того, чтобы «разогреть» своих сторонников. Его бывший советник Джейсон Миллер считает, что таким образом он сможет даже завоевать голоса независимых избирателей. В американских СМИ пишут, что инициатива демократов — это ошибка: этими действиями они как бы говорят американцам: «Мы вам не доверяем. Вы слишком большие расисты, чтобы не выбрать Трампа на новый срок».
 
Поэтому сейчас республиканцы, вместо того чтобы говорить о рабочих местах и понижении налогов, инвестируют миллионы долларов в предвыборную рекламу, в которой говорится об «охоте на ведьм» и «перевороте». Демократы же начали бояться слова «импичмент», «как чёрт ладана», и вместо этой темы предпочитают говорить о ценах на лекарства, об образовании или экономике.
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источник
Bild Германия Европа
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