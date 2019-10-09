HuffPost: Белый дом отказался содействовать в расследовании импичмента

Американское правительство приняло решение не участвовать в процедуре импичмента в отношении Дональда Трампа. Белый дом отправил письмо лидерам нижней палаты конгресса, в котором он обвинил демократов в том, что они используют расследование против президента, чтобы аннулировать результаты выборов 2016 года, сообщает Huffington Post.

Белый дом «противодействует» процедуре импичмента в отношении Дональда Трампа. Администрация президента США отказывается сотрудничать с нижней палатой конгресса, требующей передать ей связанные с расследованием документы и интервью, и тем самым создаёт конституционный кризис, пишет Huffington Post.

Представитель Белого дома Пэт Чиполлоне написал письмо, в котором он обвинил демократов в том, что они используют расследование, чтобы отменить результаты выборов 2016 года. По словам политика, законодатели должны отказаться от любых попыток провести импичмент.

По мнению издания, само письмо администрации скорее состоит не из «существенных юридических аргументов, а из политических нападок президента». В документе утверждается, что демократы отказали Трампу в праве «ознакомиться со всеми доказательствами, представить собственные доказательства, вызвать свидетелей, допустить адвоката на все слушания, подвергнуть перекрёстному допросу всех свидетелей» и в возможности возражать против «опроса свидетелей или допустимости показаний и доказательств».

«Президент Трамп и его администрация отвергают ваши безосновательные, неконституционные усилия по подрыву демократического процесса. Ваши беспрецедентные действия не оставили президенту выбора, — говорится в письме. — Чтобы выполнить свои обязанности перед американским народом, конституцией, исполнительной властью и всеми будущими президентами, президент Трамп и его администрация не могут участвовать в вашем пристрастном и неконституционном расследовании в свете этих обстоятельств».

Послание Белого дома было адресовано спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, председателю комитета по делам разведки Адаму Шиффу, председателю комитета по иностранным делам Элиоту Энгелу и председателю комитета по надзору за деятельностью государственных органов Элайдже Каммингсу. Эти три комитета отвечают за расследование импичмента, поясняет HuffPost. По словам издания, отказ правительства идти на сотрудничество с конгрессом почти наверняка будет оспариваться в суде.

Пелоси заявила, что перечисленные в письме обвинения являются «откровенно ошибочными». На её взгляд, этот документ представляет собой очередную «незаконную попытку скрыть» то, что администрация Трампа «пыталась вынудить иностранное правительство вмешаться в выборы 2020-го».

«Белый дом должен обратить внимание, что дальнейшие усилия по сокрытию правды от американского народа о должностных злоупотреблениях президента будут рассматриваться как ещё одно доказательство воспрепятствования (следствию. — ИноТВ)», — отметила Пелоси. — Господин президент, вы не выше закона. Вы будете привлечены к ответственности».

«Белый дом говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы заставить иностранное правительство вмешаться в американские выборы, — написал Шифф в ответ на письмо Чиполлоне. — Они говорят: мы не будем сотрудничать с расследованием импичмента, если оно не будет проходить на наших условиях. Они подразумевают: президент выше закона. Конституция говорит об обратном».

Это письмо стало самым последним эпизодом политической битвы вокруг телефонной беседы Трампа с Владимиром Зеленским. Опубликованная Белым домом расшифровка показывает, что американский президент неоднократно «вынуждал» украинского коллегу начать уголовное преследование в отношении своего «главного политического соперника» — бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, напоминает издание.

Информация о звонке наконец-то дала Пелоси повод запустить процедуру импичмента, хотя сам президент яростно отрицает какие-либо правонарушения. Республиканцы до сих пор поддерживают Трампа и стремятся минимизировать последствия телефонного звонка. Представители партии, высказавшие иное мнение, немедленно подвергаются жёсткому порицанию, подчёркивает HuffPost.