USA Today: что связывает импичмент Никсону, Клинтону и Трампу — Хиллари всегда рядом

Когда разразился Уотергейт, Хиллари Клинтон принимала участие в составлении доклада об импичменте Ричарда Никсона. Этот же документ использовали, когда случился скандал с её мужем Биллом Клинтоном и Моникой Левински. И теперь, когда в США вновь заговорили об импичменте, он грозит противнику Хиллари Дональду Трампу, отмечает USA Today.

За всю историю США только четырём президентам грозил импичмент. И с тремя из них связана Хиллари Клинтон, отмечает USA Today.



Когда случился Уотергейт, Клинтон была ещё Хиллари Родэм, только закончила юридический факультет Йельского университета, так что её среди прочих молодых специалистов наняли для составления документов по импичменту Никсона. В докладе, который был тогда выпущен, в частности, определяется, по каким обвинениям может быть выдвинут импичмент. Так, там указано, что это не обязательно должно быть уголовное преступление. В случае с Никсоном сам президент подал в отставку до того, как парламент успел проголосовать по всем пунктам его обвинения.



Доклад, в создании которого принимала участие Клинтон, пребывал в забвении больше 20 лет, пока не грянул скандал с Моникой Левински. Тогда парламент стряхнул пыль с этого документа и стал искать в нём основания для импичмента мужа Хиллари. Политологи и политики немало иронизировали по этому поводу. Хиллари Клинтон тогда поддерживала мужа, и все обвинения против него сняли.



Прошло ещё почти 20 лет, и теперь импичмент грозит Дональду Трампу, которому Хиллари проиграла выборы, по обвинению, будто он призывал украинского президента Владимира Зеленского расследовать деятельность его политического оппонента Джо Байдена с сыном. Хиллари теперь уверена, что парламент должен открыть дело об импичменте Трампу. И снова парламентариям понадобится доклад, в создании которого участвовала молодая Хиллари.



Впрочем, политолог Фрэнк Боумен отмечает, что причастность Клинтон к импичменту трёх президентов — «странное совпадение», которое говорит лишь о том, «что она очень долго была частью национальной истории», пишет USA Today.