Fox News: «Импичмент превыше всего!» — глава CNN не даёт журналистам честно работать

Организация Project Veritas опубликовала видео- и аудиозаписи, из которых ясно, что на CNN всё подчинено политическим амбициям главы телеканала — Джеффа Цукера, передаёт Fox News. При этом, как отмечает телеведущий Такер Карлсон, журналисты CNN каждый день должны говорить об импичменте Дональда Трампа, даже если никаких новых фактов в этой истории нет.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Бизнес теленовостей — очень маленький мирок, некоторые даже могут назвать его кровосмесительным. Большинство из тех, кто зарабатывает себе на жизнь этой странной работой, знают друг друга. Многие за долгие годы успели поработать друг с другом. Работодателей не так уж много. Так что неудивительно, что целый ряд сотрудников нашего канала, и я в том числе, когда-то работали на CNN. Любой из нас может сказать вам и с радостью скажет, что CNN всегда был либеральным. Его основал ярый левак Тед Тёрнер. Но CNN не всегда был неприкрыто ангажированным. Раньше это был новостной канал, он не всегда проводил политическую кампанию, как сейчас. Это что-то новое.



Что изменилось? Сменился руководитель компании. Нынешний президент CNN — Джефф Цукер. Он и в ответе за перемены. Вот как я однажды охарактеризовал его в этой программе.



ФРАГМЕНТ ВЫПУСКА ОТ 8 МАЯ 2019: Из толщи тьмы, затаившейся высоко над новостными студиями, скрытный гном, король CNN, подкрался к селектору и призвал своих приспешников. Ха-ха-ха-ха! Со всех концов кабельной империи пришли они на его зов, каждый с готовыми тезисами.



Звучит, как сцена из «Гарри Поттера»? В каком-то смысле так и есть. В штаб-квартире CNN вы не увидите гаргулий, зато почувствуете политические амбиции человека, который контролирует там всё до мелочей.



Цукер возглавил CNN почти семь лет назад, и с тех пор часто возникает ощущение, что каждая передача на этом канале срежиссирована для достижения максимального политического эффекта. Если вы вообще смотрели его, вы точно знаете, что мы имеем в виду. Оказывается, такое ощущение возникает не без причины.



Сегодня организация Project Veritas опубликовала ряд аудио- и видеозаписей, сделанных, по её словам, человеком из CNN. На данный момент мы ещё не провели независимую проверку записей, которые мы сейчас покажем. Мы связались с CNN и спросили их, но не получили ответа. Но у нас нет причин считать что-то из этого фейком. Записи, которые мы вам сейчас покажем, указывают на то, что Цукер диктует каждую мелочь в вещании CNN, причём преследует явно политические цели.



Вот один пример. Здесь Цукер говорит своим приспешникам, в каком свете представлять сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма. Смотрите!



ДЖЕФФ ЦУКЕР, президент CNN: Я просто хочу сказать… насчёт Линдси Грэма. Я знаю, что на CNN много людей, дружественных Линдси Грэму. С этим пора кончать, пора за него взяться. По-моему, он сейчас работает на полную ставку на Fox News. Его последние 26 интервью кабельному телевидению были на Fox. Ясно? Пора всерьёз заняться тем, что происходит…



Ого! Поняли? Теперь такие стандарты. «Новостные» стандарты на «новостном» канале. На кабельном «новостном» канале. Линдси Грэм появился на Fox, поэтому нападайте на него! Что CNN и сделал. Притворяясь, что это нормальная журналистская работа.



А здесь Джефф Цукер говорит своим сотрудникам: неважно, что ещё происходит в мире, единственная тема, которая действительно важна, — это импичмент Дональда Трампа (по сути, символический акт, никто ведь не верит, что его признают виновным). Послушайте!



ДЖЕФФ ЦУКЕР: Мы движемся к импичменту. Я имею в виду, не… вы понимаете… Мы не должны делать вид, что, ой, тут одна дорога. Все эти шаги — шаги к импичменту. Поэтому не… не забывайте, в чём состоит главная история.



В инструкциях, определённо, не хватает чёткости — и этот человек работает в новостной сфере! Но суть была достаточно ясна: не забывайте, в чём состоит главная история. Это приказ.



Люди, работающие на Джеффа Цукера, судя по всему, приняли этот сигнал. Послушайте, как сотрудник CNN объясняет, что и он, и остальные точно знают, чего хочет Джефф Цукер.



КРИСТИАН СИЕРРА, медийный координатор CNN: Эта тема с импичментом… Каждый день новое развитие событий, всё новые и новые скандалы… Мы просто ничего не можем сделать, если Цукер хочет, чтобы каждый день главной историей был импичмент. Да. Он хочет импичмента. Так что…



ЖУРНАЛИСТ: (Импичмент. — ИноТВ) превыше всего, я полагаю.



КРИСТИАН СИЕРРА: Превыше всего.



Мы ничего не можем сделать, если Джефф Цукер каждый день хочет импичмента. Импичмент превыше всего! Именно это они и выдавали изо дня в день, несмотря на то что ничего нового зачастую не было. На самом-то деле. Тем не менее, поскольку проекция — отличительная черта леваков, Джефф Цукер обвиняет других в распространении фейковых новостей. Уморительно! Послушайте.



ДЖЕФФ ЦУКЕР: Думаю, то, что сейчас происходит в Америке, по сути своей результат прижившихся в стране бредовых теорий заговора и фейковых новостей, которые много лет распространял Fox News. И я говорю это предельно серьёзно.



«Я говорю это предельно серьёзно! Брр!» Это один из наименее серьёзных, наименее впечатляющих, наименее внятно выражающихся людей в публичной сфере. Ха! Даже его собственные работники не могут воспринимать это всерьёз. Послушайте, что говорит один из них.



НИК НЕВИЛЛ, медийный координатор CNN: Здесь много людей, которые пытаются делать то, что, по их мнению, больше всего соответствует журналистской честности. А потом в 9 утра вам звонят, и большой босс Джефф Цукер, мать его, говорит, что вам делать! И выходит, что вы как бы должны… в какой-то степени вы должны следовать его вердикту.



Мы смеёмся, потому что ну как тут не смеяться? Всё на виду! Ничего скрытого уже нет. Но есть здесь и едкость. Вот мальчик, который там работает, думает, что занимается журналистикой, он смотрит по сторонам и видит людей… На CNN ведь есть хорошие люди, мы это знаем. Все, кто там работал, знают, что там есть хорошие люди, их немало. И они пытаются заниматься журналистикой, но «большой босс» Джефф Цукер не позволяет! Чёрт с ней, с честностью! Просто делайте так, как говорит Джефф Цукер. Правда или неправда — неважно.



Конечно, это не журналистика. Это чётко подпадает под определение государственных СМИ. Беспрестанное поддакивание, беспрестанное, бесконечное подыгрывание правящему классу. Американцы этого не любят — и не смотрят. Но все в Вашингтоне любят Джеффа Цукера. И неудивительно!



Дата выхода в эфир 14 октября 2019 года.