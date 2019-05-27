American Thinker советует CNN перейти на кулинарные передачи

После истории со «сговором» Трампа и России, который был опровергнут, телеканал CNN потерял большую часть своей аудитории и теперь занимает лишь 15-ю строчку рейтинга, уступая познавательным и кулинарным каналам. Автор статьи в American Thinker предлагает CNN запустить передачу о еде, чтобы нагнать конкурентов — или отказаться от дискуссий и вернуться к новостям.
Телеканал CNN после истории со «сговором» потерял свою аудиторию, и теперь в прайм-тайм его смотрит меньше 750 тыс. человек — это лишь 15-е место в общем рейтинге. А на первое место выдвинулся его конкурент Fox News.
При этом, как отмечает American Thinker, CNN обошли такие каналы, как HGTV, Food Network, Investigative Discovery и Hallmark Channel. Поэтому автор статьи предлагает: почему бы CNN не поставить в эфир какое-нибудь кулинарное шоу?
По его словам, причины такого падения рейтинга понятны. Прежде всего, журналисты телеканала раскручивали историю о «сговоре с Россией» и при этом в негативном ключе говорили о Трампе, считая, что они «на правильной стороне истории». Во-вторых, «они забыли про новости». Вместо новостей они круглосуточно показывали дискуссии о Трампе.
Так что автор статьи советует CNN отказаться от дискуссионных панелей и вернуться к новостям. Или же в 2020 году, если Трампа переизберут, CNN станет показывать кулинарные передачи.
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