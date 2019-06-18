Fox News: американские СМИ разрушили собственную репутацию, но продолжают собой гордиться

Средства массовой информации в США много раз показали свою недобросовестность и предвзятость, и теперь американцы им не доверяют, передаёт Fox News. При этом, как отмечает телеведущий Такер Карлсон, журналисты, запятнавшие свою профессию, продолжают гордиться своей «бескомпромиссной и беспристрастной» работой.
За последнее десятилетие вера американцев в средства массовой информации рухнула. И, как вы только что видели, на это есть серьёзные причины. Отвращение народа к прессе — самое оправданное чувство. СМИ не раз проявляли недобросовестность в подаче новостей, пропускали важные истории. Они делают это каждый день. И они больше не скрывают своей предвзятости.
Однако, что поразительно, перед лицом всего этого многие из журналистов, несущих ответственность за разрушение собственного дела, пребывают в блаженном неведении касательно того, что сделали.
Вот, к примеру, разговор ведущего CNN Дона Лемона с Джимом Акостой. Как они хвалят друг друга за хорошую работу!
ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN:Если вы — демократ или республиканец, кто угодно — обладаете властью, мы, журналисты CNN, будем критически изучать вашу деятельность. Нравится вам это или нет.
ДЖИМ АКОСТА, главный корреспондент CNN в Белом доме:Да. Наша задача — прижать их к ногтю. А то, что мы за правду, ещё не значит, что мы против Трампа. Этому посвящена вся моя книга, и я пытаюсь окончить её на оптимистической ноте: мы не враги народа, мы защитники народа…
Наша цель не в том, чтобы что-то раскрутить, выставить в определённом свете. Наша цель — ежедневно предоставлять людям надёжную, точную информацию. Для того-то мы все и приходим на работу каждый день!
(Смех.) В гениальности Джима Акосту ещё никто не обвинял, но даже по нашим меркам его гордость за себя самого просто шокирует. Вот пример «бескомпромиссной, беспристрастной репортёрской работы», о которой он только что говорил.
ДЖИМ АКОСТА:Позвольте задать вам вот какой вопрос. Что вы скажете своим критикам, которые заявляют, что вы создаёте, изобретаете чрезвычайное положение национального масштаба, чтобы получить свою стену (на границе с Мексикой. — ИноТВ)?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я спрашиваю «мам ангелов» (матерей, чьи дети погибли по вине нелегальных иммигрантов. — ИноТВ): «Как вы считаете? Вы считаете, что я что-то выдумываю?» Спросите этих невероятных женщин, которые потеряли своих дочерей и сыновей.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС:Это реальность.
Да уж. То есть кризис на границе не настоящий, президент просто выдумал его из политических соображений. Такова позиция Джима Акосты.
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