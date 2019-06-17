CNN: президент США сам «подрывает работу свободной прессы» — должно быть, Кремль доволен

После того как президент Дональд Трамп сравнил публикацию The New York Times о кибератаках США на российские энергосистемы с «госизменой», Москва не спешит с официальной реакцией, сообщает корреспондент CNN Мэтью Чанс. При этом, как предполагает журналист, за закрытыми дверьми в Кремле кто-то вполне доволен, что подрывом работы «свободной прессы» занялся сам глава Белого дома.

Президент Трамп обвинил The New York Times в, цитирую, «практически госизмене», после того как газета опубликовала статью о том, что США усиливают кибератаки в отношении России. Как сообщило издание, Америка нацелилась на российские энергосистемы и уже внедрила туда потенциально вредоносное ПО. Также газета отметила, что, по её данным, президенту США Дональду Трампу детально об операции докладывать не стали — из-за опасений, что он может свернуть инициативу или поделиться информацией о ней с Россией или представителями других государств.

Более подробно об этой истории нам расскажет Мэтью Чанс, который сейчас выходит на связь в прямом эфире из Москвы. Рады вас видеть, Мэтью. Итак, как Россия отреагировала на новости в статье и, конечно, на гневные комментарии президента Трампа?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Что ж, реакция российской общественности всё ещё выглядит довольно сдержанной. Кремль, например, на эту тему пока никак не высказался. Впрочем, чуть позже сегодня мы должны будем выйти с ним на связь в рамках конференц-колла, на котором, возможно, всё-таки прозвучат какие-то комментарии.

И тем не менее, мне кажется, что за закрытыми дверьми в Кремле кто-нибудь вполне доволен, что президент Трамп возмущается (американскими. — ИноТВ) СМИ и после публикации The New York Times называет их «врагами народа». Ведь это прекрасно соответствует российской позиции — они тоже хотят подорвать работу свободной прессы. Так что, на мой взгляд, они рады видеть, как этим же занимается сам президент Соединённых Штатов.

Ну а в плане непосредственной реакции на утверждения в статье The New York Times, что США сумели проникнуть в российскую систему энергоснабжения, СМИ здесь ведут себя относительно спокойно. Как написала одна газета, того и следовало ожидать — страны должны тестировать кибербезопасность друг друга. Также это издание обратило внимание на то, что, если бы всё было наоборот и в статье говорилось о том, что Россия проникла в важные системы американской инфраструктуры, то в США это вызвало бы целую истерию.

За исключением этого, другой реакции здесь особо не наблюдается. Вот за прошедшие несколько минут мы получили комментарии одного из российских законодателей. По его словам, компаниям, занимающимся поставкой электроэнергии в России, известно об описанных кибератаках и они принимают соответствующие меры.

Если всё действительно так и обстоит, статья The New York Times правдива и США и правда проникли в российские энергосистемы, можно не сомневаться, что российские компьютерные специалисты усердно работают, чтобы искоренить следы этих взломов и свести к минимуму их шансы причинить какой-то ущерб. Но в более глобальном плане эта история превратилась в ещё один камень преткновения в этих и без того трудных отношениях между Вашингтоном и Москвой.

В этом месяце лидеры двух стран, президенты Трамп и Путин, должны будут встретиться во время саммита G20. И возможно, на этих переговорах американские кибератаки станут одной из тем обсуждения наряду с другими проблемами.

Да, возможно, так и будет. Это был Мэтью Чанс с последними новостями о российской реакции. Спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 июня 2019 года.