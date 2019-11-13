112: встреча Зеленского и Путина после предложения Назарбаева маловероятна

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Как передаёт «112 Украина», Пристайко утверждает, что инициатива Назарбаева имела чисто дипломатический характер.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По его словам, речь шла об общем предложении бывшего лидера Казахстана помочь организовать такую встречу.
«Президент Зеленский сказал то, что он говорит и Меркель, и Макрону, что, «безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места». О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу — такого разговора не было», — заявил Пристайко.
Пристайко утверждает, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.
«Если нужна помощь — я готов помочь. Ответ Зеленского был: «Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться», — пояснил глава МИД Украины.
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