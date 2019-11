Guardian: экс-советника Трампа признали виновным по семи статьям

В пятницу Роджера Стоуна, который продолжительное время был советником Дональда Трампа, признали виновным в попытках помешать расследованию Конгресса в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сообщает The Guardian. После такого решения Стоун стал последним в пополняющемся списке людей из ближнего круга президента, которые осуждены по федеральным статьям.

Как рассказывает издание, суд присяжных признал бывшего советника Трампа виновным по всем семи пунктам обвинения, включая дачу ложных показаний конгрессменам по поводу WikiLeaks, оказание давления на свидетелей и создание препятствий для работы Комитета по разведке Палаты представителей. Обвинение против 67-летнего Роджера Стоуна, который называет себя «грязным ловкачом» и «агентом-провокатором», было выдвинуто ранее в этом году.

Трамп отреагировал мгновенно и спросил своих подписчиков в Twitter, не принадлежит ли приговор «двойным стандартам, каких ещё никогда не видели в истории нашей страны». «Итак, теперь они обвиняют Роджера Стоуна во лжи и хотят посадить его в тюрьму на много лет, — цитирует британская газета публикацию президента. — Ну а что насчёт Нечестной Хиллари, Коми, Стржока, Пейджа, Маккейба, Бреннана, Клэппера, изворотливого Шиффа, Нелли Ор, Стил и остальных, включая даже самого Мюллера? Разве они не лгали?»

