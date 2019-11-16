Guardian: экс-советника Трампа признали виновным по семи статьям

Роджера Стоуна, бывшего советника президента США, признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу и запугивании свидетеля, пишет The Guardian. Как отмечает издание, приговор ещё одному человеку из его ближнего круга больно ударит по Дональду Трампу в самый разгар слушаний по импичменту.

В пятницу Роджера Стоуна, который продолжительное время был советником Дональда Трампа, признали виновным в попытках помешать расследованию Конгресса в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сообщает The Guardian. После такого решения Стоун стал последним в пополняющемся списке людей из ближнего круга президента, которые осуждены по федеральным статьям.

Как рассказывает издание, суд присяжных признал бывшего советника Трампа виновным по всем семи пунктам обвинения, включая дачу ложных показаний конгрессменам по поводу WikiLeaks, оказание давления на свидетелей и создание препятствий для работы Комитета по разведке Палаты представителей. Обвинение против 67-летнего Роджера Стоуна, который называет себя «грязным ловкачом» и «агентом-провокатором», было выдвинуто ранее в этом году.

Трамп отреагировал мгновенно и спросил своих подписчиков в Twitter, не принадлежит ли приговор «двойным стандартам, каких ещё никогда не видели в истории нашей страны». «Итак, теперь они обвиняют Роджера Стоуна во лжи и хотят посадить его в тюрьму на много лет, — цитирует британская газета публикацию президента. — Ну а что насчёт Нечестной Хиллари, Коми, Стржока, Пейджа, Маккейба, Бреннана, Клэппера, изворотливого Шиффа, Нелли Ор, Стил и остальных, включая даже самого Мюллера? Разве они не лгали?»

....A double standard like never seen before in the history of our Country? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

Приговор Стоуна не только вредит ему самому, но и возобновляет расследование о деятельности тогда ещё кандидата Дональда Трампа во время слушаний, которые могут привести к его импичменту. Сам же бывший советник президента, который отрицал обвинения, останется на свободе до вынесения приговора, назначенного на 6 февраля.

Яркий судебный процесс Роджера Стоуна в федеральном суде продемонстрировал не только неразбериху в мире политики, но и мелочность правовых аргументов, например, действительно ли подсудимый солгал о WikiLeaks, потому что этот веб-сайт никогда прямо не упоминался во время расследования. Как отмечает The Guardian, во время судебного процесса появлялось множество отсылок к фильму «Крёстный отец — 2», а показания давали такие влиятельные политики, как бывший глава кампании Трампа Стив Бэннон и бывший помощник в избирательном штабе Рик Гейтс, каждый из которых рассказал, что, по их мнению, у Стоуна была инсайдерская информация о том, когда WikiLeaks опубликует порочащие Хиллари Клинтон материалы.

Кроме того, экс-советнику президента вменяют в вину пять различных случаев лжи, связанных с WikiLeaks и Ассанжем, а также общением с предполагаемым «посредником», которым, по показаниям Стоуна, является актёр и радиоведущий Рэнди Кредико. Кредико не присутствовал на суде, однако в списке обвинений для помощника Трампа также есть строчка о попытках повлиять на этого свидетеля, которого вызывали в Конгресс и ФБР.