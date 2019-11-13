Washington Post рассказала, каких напастей ждать от второго президентского срока Трампа

Благодаря поддержке республиканцев в сенате Дональд Трамп практически гарантированно избежит импичмента — а значит, сможет принять участие в следующих выборах и даже имеет шансы на победу, пишет The Washington Post. По мнению обозревателя издания, на втором сроке Трамп может, вдохновившись своей безнаказанностью, развернуться так, что нанесёт непоправимый ущерб американской демократии.

Президент США Дональд Трамп «наконец» оказался на грани импичмента — однако, хотя «такую долю он уже прочно заслужил», шансов на то, что американский конгресс действительно примет решение об отставке президента, практически нет, пишет The Washington Post. Как подчёркивается в материале издания, американские публицисты предсказывают, что за импичмент Трампа в сенате, где большинство удерживает Республиканская партия, в лучшем случае проголосуют пять республиканцев — несмотря на «железобетонные доказательства» его вины.

«Пережив» импичмент, Трамп может вновь «проскочить к победе»: несмотря на то что он почти наверняка проиграет по количеству голосов избирателей, всё же не исключено, что президент, как и в 2016 году, одержит победу в коллегии выборщиков, предполагает обозреватель WP. Такой вариант развития событий будет ещё вероятнее, если по результатам праймериз кандидатом от Демократической партии станет сенатор Элизабет Уоррен, которая, согласно последним соцопросам, уступает Трампу по рейтингам в пяти из шести «колеблющихся» штатов, подчёркивает автор.

По мнению журналиста, то, что Трамп может сотворить со страной, оказавшись в президентском кресле ещё на четыре года, вызывает «настоящий ужас». Как напоминает автор, американского лидера не смог остановить даже спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, который по результатам расследования «российского дела» установил, что президент неоднократно препятствовал правосудию, но так и не сумел убедить публику в том, что эти действия заслуживают импичмента — а уже через день после того, как Мюллер завершил давать показания в конгрессе, Трамп уже звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, требуя начать расследование в отношении одного из своих противников (звонок стал поводом для запуска процесса импичмента. — ИноТВ).

«Если ему сошли с рук и такие вопиющие деяния, вообразите только, на какие шаги это вдохновит его дальше, — пишет обозреватель WP. — Конечно, действия президента, который только за это лето попытался купить Гренландию, фальсифицировал метеорологическую карту и предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами, предсказать невозможно, — но всё же мы составили ряд наихудших сценариев».

Как предполагает автор, на втором сроке Трамп сможет депортировать сотни тысяч нелегальных мигрантов — в том числе и несовершеннолетних, — «вызвав безмерные людские страдания». Кроме того, он сможет начать судебные преследования в отношении своих критиков, в числе которых — Хиллари Клинтон, даровать помилования всем своим соратникам, осуждённым за различные преступления, заставить ФБР искать компромат на своих оппонентов и начать репрессии в отношении неугодных ему СМИ, считает журналист.

«Имея в остатке лишь четыре года, чтобы успеть обогатиться за счёт президентского статуса, Трамп на втором сроке может развернуть в стране былинную коррупцию в российском стиле, проводя собрания президентского кабинета в отеле собственной сети и обязав сотрудников федеральных служб в командировках снимать номера в ней же. Он также может наконец-то воплотить свою мечту о том, чтобы построить Trump Tower в Москве — как, впрочем, и в столице любой страны, которой что-то нужно от Соединённых Штатов», — продолжает автор.

На втором сроке Трамп может продолжить уже начатые им «посягательства на международные организации» — и если до сих пор он успел выйти из Парижского соглашения по климату, Транстихоокеанского партнёрства и ядерного соглашения с Ираном, то ещё за четыре года он может вывести США из ВТО и НАТО, сетует обозреватель WP. Впрочем, даже если его попытке бросить Североатлантический альянс помешает конгресс, Трамп может, в сущности, лишить НАТО всякого смысла, «просто заявив, что не станет ввязываться в войны ради защиты союзников-лодырей», — и это не говоря уже о том, что американский лидер может вдобавок ударить по Европе пошлинами и вывести оттуда войска, подчёркивает журналист.

Наконец, Трамп может наломать дров и на международной арене — к примеру, договорившись с КНДР о выводе войск из Южной Кореи и снятии с Пхеньяна санкций в обмен на показные уступки или же покинув Афганистан, вообще не заключая при этом мирного соглашения и, в сущности, передав страну в руки талибов*, говорится в материале. Кроме того, Трамп может и свернуть помощь в адрес «презираемой» им Украины и признать «аннексию» Россией Крыма**, сняв санкции и с Москвы, предполагает автор.

«Один срок президентства Трампа мы легко переживём. Однако на втором сроке он с гораздо большей вероятностью сможет нанести нашему демократическому строю, нашей окружающей среде и нашему мировому порядку неисчислимый и непоправимый ущерб. И то, что такая вероятность вполне реальна, вызывает у меня такой страх за страну, какого я не испытывал ни разу в жизни», — напоследок признаётся автор.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).