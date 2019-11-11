France Info: актёрский талант Трампа впечатляет — но только его сторонников

Предвыборные митинги Дональда Трампа больше похожи на зрелищные шоу с толпой фанатов, чем на политические собрания, где обсуждают проблемы управления страной, отмечает France Info. Как подчёркивает телеканал, для присутствующих на мероприятиях сторонников президента он, прежде всего, актёр, вдохновляющий их внушающий гордость за свою страну, однако за пределами круга преданных поклонников чары президента не работают.

Как гласят надписи на футболках, они пришли увидеть президента, у которого, наконец-то, есть яйца. На всех всоих митингах Дональд Трамп появляется под звук известной патриотической песни в стиле кантри. Здесь, в штате Кентуки, массово проголосовавшем за него в 2016 году, собрание состоит почти сплошь из белых.

В начале, отчасти в качестве провокации, отчасти всерьёз, Дональд трамп обещает публике быть ещё президентом ещё долго.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Когда я оставлю свой пост, будь то через пять лет, девять лет, 13 лет или даже — если силы не покинут меня — через 21 год…

В толпе много заливисто смеющихся женщин. Прямо за президентской трибуной Деронда Смит, которая не теряет времени на этом спектакле одного актёра. Она кулинарный блогер, которая стремится поучаствовать в каждом митинге Трампа, как фанат, не упускающий ни одного концерта любимого артиста.

ДЕРОНДА СМИТ, кулинарный блогер: Лучшие руководители всегда выдающиеся актёры, хорошие актёры становятся великими лидерами. Они увлекают за собой людей, очаровывают их.

КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE INFO: То есть для вас политика — всего лишь спектакль?

ДЕРОНДА СМИТ: Конечно (в политике — ИноТВ) нужно быть прекрасным актёром на сцене, но нужно ещё и знать своё дело.

В речи президента почти нет упоминаний о внешней политике, если не считать фразы о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, написанной в стиле голливудского диалога.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Наши силы специального назначения выписали главному террористу в мире билет до Ада в один конец.

Такой стиль по нраву в этом зале многим, в том числе этой паре.

ЖЕНЩИНА: Он просто супер!

МУЖЧИНА: Он бесподобен! Это гениально! Я наслаждаюсь каждой секундой.

В полуторачасовом выступлении о программе говорится немного, ведь программа — это он сам. Это всегда путешествие в сферу своего рода мегаломании.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Сначала некоторые говорили: «Трамп лучший президент со времён Рональда Рейгана». Потом они говорили: «Нет, Трамп даже лучше Рональда Рейгана». Теперь они говорят, что я величайший президент в истории, более великий, чем Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн». И Америка сегодня сильнее, чем когда-либо.

Этого пенсионера такой слоган воодушевляет.

МУЖЧИНА 2: Он заставляет вас гордиться тем, что вы американец. Обама заставлял стыдиться этого, стыдиться своего богатства.

В этот вечер Трамп приехал выразить поддержку губернатору-республиканцу штата Кентуки, ведущего предвыборную кампанию для переизбрания на второй срок. Сценический талант президента производит фурор, но исключительно в лагере сторонников. На следующий день губернатор проиграл выборы кандидату от левой Демократической партии.