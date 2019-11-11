France Info: актёрский талант Трампа впечатляет — но только его сторонников
Как гласят надписи на футболках, они пришли увидеть президента, у которого, наконец-то, есть яйца. На всех всоих митингах Дональд Трамп появляется под звук известной патриотической песни в стиле кантри. Здесь, в штате Кентуки, массово проголосовавшем за него в 2016 году, собрание состоит почти сплошь из белых.
В начале, отчасти в качестве провокации, отчасти всерьёз, Дональд трамп обещает публике быть ещё президентом ещё долго.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Когда я оставлю свой пост, будь то через пять лет, девять лет, 13 лет или даже — если силы не покинут меня — через 21 год…
В толпе много заливисто смеющихся женщин. Прямо за президентской трибуной Деронда Смит, которая не теряет времени на этом спектакле одного актёра. Она кулинарный блогер, которая стремится поучаствовать в каждом митинге Трампа, как фанат, не упускающий ни одного концерта любимого артиста.
ДЕРОНДА СМИТ, кулинарный блогер: Лучшие руководители всегда выдающиеся актёры, хорошие актёры становятся великими лидерами. Они увлекают за собой людей, очаровывают их.
КОРРЕСПОНДЕНТ FRANCE INFO: То есть для вас политика — всего лишь спектакль?
ДЕРОНДА СМИТ: Конечно (в политике — ИноТВ) нужно быть прекрасным актёром на сцене, но нужно ещё и знать своё дело.
В речи президента почти нет упоминаний о внешней политике, если не считать фразы о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, написанной в стиле голливудского диалога.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Наши силы специального назначения выписали главному террористу в мире билет до Ада в один конец.
Такой стиль по нраву в этом зале многим, в том числе этой паре.
ЖЕНЩИНА: Он просто супер!
МУЖЧИНА: Он бесподобен! Это гениально! Я наслаждаюсь каждой секундой.
В полуторачасовом выступлении о программе говорится немного, ведь программа — это он сам. Это всегда путешествие в сферу своего рода мегаломании.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Сначала некоторые говорили: «Трамп лучший президент со времён Рональда Рейгана». Потом они говорили: «Нет, Трамп даже лучше Рональда Рейгана». Теперь они говорят, что я величайший президент в истории, более великий, чем Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн». И Америка сегодня сильнее, чем когда-либо.
Этого пенсионера такой слоган воодушевляет.
МУЖЧИНА 2: Он заставляет вас гордиться тем, что вы американец. Обама заставлял стыдиться этого, стыдиться своего богатства.
В этот вечер Трамп приехал выразить поддержку губернатору-республиканцу штата Кентуки, ведущего предвыборную кампанию для переизбрания на второй срок. Сценический талант президента производит фурор, но исключительно в лагере сторонников. На следующий день губернатор проиграл выборы кандидату от левой Демократической партии.
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