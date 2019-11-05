Atlantic: Трамп изгнал всех «взрослых» и окружил себя подхалимами

Дональд Трамп в начале своего правления был окружён советниками, которые ограничивали его инициативы и не боялись ему прекословить, пишет Atlantic. Однако со временем он от таких людей избавился, и внешняя политика США стала более резкой и агрессивной, отмечает автор статьи.

Первые два года президентского срока Трампа многие считали, что он проводит здравую политику, несмотря на его тенденцию к преувеличению и любовь к сенсациям, пишет Atlantic. Впрочем, скептики говорили, что президент, возможно, и не в курсе всей внешней политики: например, по существу Национальной стратегии безопасности он никогда не высказывался и, возможно, даже не читал её. Так что они опасались, что в дальнейшем Трамп может активнее навязывать свою волю своей администрации.

В 2019 году поведение Трампа стало уже другим, пишет автор статьи. По его выражению, Трамп устал от «так называемой оси взрослых, которые стремились сохранить главную линию внешней политики». Он заменил их на подхалимов или слишком слабых людей, которые не могут ему противостоять. Так, и Джона Болтона он убрал, когда тот стал ему перечить, хотя считалось, что они придерживаются одинаковых позиций. Когда Джим Мэттис был министром обороны, он неоднократно блокировал абсурдные планы Белого дома. А его преемник Марк Эспер, наоборот, изыскал деньги для стены с Мексикой в ущерб миссии в Европе.

Трамп теперь делает политику на лету, практически ни с кем не консультируясь, отмечает автор статьи. В качестве примера он приводит решение о выводе войск из Сирии, которое, по словам автора, стало одним из самых катастрофических. Но, по его словам, это сегодня скорее правило, а не исключительный случай. При этом его кабинет публично высказывает ему полную поддержку, пусть даже и не всегда поддерживает его идеи.

«Как только Трамп освободился от «взрослых», он также сделал американскую внешнюю политику более резкой и воинственной ради собственной выгоды», — говорит автор статьи, приводя в пример историю с украинским скандалом.

Как отметил один собеседник журналиста, правительство имеет право просить человека пожертвовать своей жизнью ради страны, но не своим характером. А именно об этом Трамп неоднократно просил своих подчинённых. Они шли ему на уступки, а потом им пришлось отвечать на слушаниях по импичменту.

Другие же Трампа не послушали и критиковали политику, пока находились на посту. Например, журналист вспоминает Джона Болтона, которого он сам ругал, но который, судя по всему, вёл себя на своём посту достойно, когда сталкивался со злоупотреблениями. Автор статьи считает, что как раз такие смелые республиканцы и помогут провести импичмент, хотя сами по себе они не стали бы подрывать позиции своего президента в ином случае. Он называет их «осколками мужества», на которых и строится демократия.

Впрочем, журналист полагает, что скорее всего Трампу не вынесут импичмент. И потому он пытается предугадать, какой будет его внешняя политика в дальнейшем. «Мы знаем, что он становится большим параноиком и не доверяет тем, кто не исполняет его распоряжения», — пишет автор статьи. По его словам, Трамп внёс в свой чёрный список тех, кто когда-либо высказывался против него, и пополняет его теми, кто ему противоречит. На должности он назначает довольно молодых людей без специального опыта, и это беспокоит чиновников.

Если Трампа переизберут, ситуация не изменится, предупреждает автор статьи. Он, наоборот, будет чувствовать себя увереннее, так что его политика продолжится и кризисов будет больше. Республиканцы, конечно, опасаются поражения на выборах 2020 года, но журналист предлагает им опасаться и победы. «Они больше не могут успокаивать себя тем, что Трампа будут сдерживать хорошие советники или что со временем всё придёт в нормальную форму. Если повезёт, миропорядок под предводительством Америки может пережить четыре года Трампа. Восемь лет на этой траектории он не выдержит», — делает вывод Atlantic.