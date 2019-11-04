Трамп: у меня «очень хорошие» отношения и с Украиной, и с Россией, но люди не понимают

03:00 Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российской фигуристке Алёне Косторной необходимо научиться контролировать себя в реакции на судейские оценки.

03:00 Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).

03:00 Бестемьянова: Загитова всё равно будет бороться за первые места Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

03:00 В Турции изучают предложение России о поставках истребителей Турецкая сторона рассматривает предложение России о поставке истребителей, однако решение пока не принято, заявил глава секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

03:00 В Госдуме прокомментировали заявление о попытках свержения Зеленского Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.

03:00 Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

03:00 Российские сапёры нашли 37 взрывоопасных предметов в Лаосе за неделю Российские сапёры за первую неделю работы по гуманитарному разминированию обнаружили 37 взрывоопасных предметов и боеприпасов в окрестностях города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг в Лаосе.

03:00 Черчесов рассказал, как играл в футбол в детстве Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил свои первые шаги в футболе.

03:00 СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений Издание Food.News насчитало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом. Согласно его данным, хороший сон, потребление пищи с высоким содержанием белка и сокращение стресса помогут в борьбе с лишним весом.

03:00 Масвидаль — о Макгрегоре: люди хотят увидеть, как ему сделают больно Обладатель неофициального пояса «самого жёсткого гангстера» (BMF) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль обрушился с критикой на бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

03:00 Политолог оценил обвинение в адрес Трампа в захвате сирийской нефти Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT критику в адрес президента США Дональда Трампа со стороны члена конгресса Тулси Габбард из-за захвата американскими военными нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».

03:00 СМИ: Надаль примет решение об участии в Итоговом турнире АТР по результатам МРТ Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рискует пропустить Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

03:00 Большая часть лидеров АСЕАН не приехала на саммит с США Большинство лидеров стран — членов АСЕАН не прибыли на саммит с США, на который они были приглашены американским руководством.

03:00 Посольство: среди похищенных с судна около Бенина людей нет россиян Посольство России сообщило, что россиян среди похищенной части экипажа норвежского судна MV Bonita компании JJ Ugland в Бенине не было.

03:00 Косторная рассказала, как разучивала тройной аксель Российская фигуристка Алёна Косторная призналась, что разучивала тройной аксель без страховки.

03:00 В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».

03:00 Косторная предположила, что уроки актёрского мастерства помогают ей в фигурном катании Российская фигуристка Алёна Косторная предположила, что навыки актёрского мастерства, полученные в детстве, помогли ей одержать победу на этапе Гран-при во Франции.

03:00 Джокович оценил перспективы российских теннисистов Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что молодое поколение теннисистов во главе с россиянами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым укрепляет свои позиции в числе лучших игроков мира.

03:00 Эксперт оценил заявление о попытках свержения Зеленского Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.

03:00 Ковалёв назвал усталость причиной поражения в бою с Альваресом Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал поражение нокаутом в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

03:00 Во Вьетнаме задержаны восемь человек по делу о гибели мигрантов в Эссексе Вьетнамская полиция задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в британском Эссексе.

03:00 Загитова оценила судейство на этапе Гран-при во Франции Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что в некоторых моментах была не согласна с судьями на этапе Гран-при в Гренобле.

03:00 Синоптики ожидают температуру «сумасшедших значений» в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве во вторник, 5 ноября, может достичь «сумасшедших значений» для последнего месяца осени.

03:00 Загитова считает, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала условие, при котором сможет добавить четверные прыжки в свою программу.

03:00 В Литве начались учения НАТО с участием бронетехники В Литве начались учения «Железный волк — 2019-II» с участием около 4 тыс. военных НАТО из 11 стран. Об этом сообщили в командовании литовской армии.

03:00 Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.

03:00 Медведев сравнил цены на интернет в России и других странах Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия занимает пятое место в мире по количеству пользователей смартфонов. По его словам, безлимитный интернет обходится россиянам гораздо дешевле, чем пользователям других стран.

03:00 Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября, в понедельник, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

03:00 Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе Чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что каждый день общается со своими соперницами из группы Этери Тутберидзе.

03:00 Павлюченкова сохранила позицию в топ-30 обновлённого рейтинга WTA Россиянка Анастасия Павлюченкова сумела сохранить позицию в тридцатке сильнейших по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

03:00 Кузнецов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов назван третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 Anadolu: нейтрализован «самый разыскиваемый в Турции террорист» На севере Ирака нейтрализован «самый разыскиваемый в Турции террорист» из числа РПК, сообщает агентство Anadolu.

03:00 Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.

03:00 В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.

03:00 Надаль стал первой ракеткой мира, Хачанов опустился на 17-е место рейтинга АТР Испанский теннисист Рафаэль Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

03:00 Квят обвинил судей в предвзятости к себе Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят считает, что судьи неправомерно наказали его за контакт с Серхио Пересом на последнем круге гонки Гран-при США.

03:00 Семь человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Омске Семь человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и автобуса ЛиАЗ в Омске. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

03:00 Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» и выиграть пятый матч подряд в НБА В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Сан-Антонио Спёрз».

03:00 Бутина сравнила с пыткой условия её содержания в тюрьме в США Россиянка Мария Бутина незадолго до освобождения из американской тюрьмы дала интервью телеканалу CBS, в котором сравнила с пыткой условия её содержания в исправительном учреждении.

03:00 «Вашингтон» обыграл «Калгари» в НХЛ, Кузнецов набрал два очка В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Калгари Флэймз».

03:00 Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий Роспотребнадзор рассказал, на что следует обратить внимание россиянам при выборе кондитерских изделий. Рекомендации представлены на сайте ведомства.

03:00 В Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании парламентской «двадцатки» в Токио призвал страны — члены Всемирной торговой организации отказаться от использования ВТО как инструмента экономического и политического давления.

03:00 На Украине заявили о попытках свержения Зеленского Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.

03:00 В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.

03:00 В Москве 4 ноября ожидается до +10 °С В Москве в понедельник, 4 ноября, ожидается до +10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

03:00 Информатор по делу импичмента Трампа готов дать письменные показания Информатор, сообщивший о содержании телефонного разговора лидера США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, согласился письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев, заявил его адвокат Марк Заид.

03:00 В Москве назвали число раскрытых благодаря видеосистеме преступлений С начала 2019 года в Москве раскрыли более 3 тыс. преступлений благодаря использованию системы видеораспознавания лиц, заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

03:00 В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.