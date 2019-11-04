Fox News Оригинал

Трамп: у меня «очень хорошие» отношения и с Украиной, и с Россией, но люди не понимают

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во время сеанса общения со СМИ, который показали в эфире Fox News, Дональду Трампу задали вопрос, как сильно он поддерживает Украину в конфликте с Россией. В ответ на это Трамп заявил, что у него хорошие отношения и с Украиной, и с Россией, и с Китаем, хоть это многие и не могут понять.

Как сильно вы поддерживаете Украину в её конфликте с Россией? Вы когда-нибудь говорили Путину уйти из Украины?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я её очень поддерживаю. У меня очень хорошие отношения с Украиной. У меня очень хорошие отношения с Россией. У меня очень хорошие отношения с Китаем. Люди не понимают: я с ними схожусь, но никто не сможет со мной тягаться.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2019 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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