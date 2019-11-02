Newsweek: всё больше американцев уверены в победе Трампа в 2020 году

Как показал опрос, многие американцы считают Дональда Трампа лучшим кандидатом в президенты на предстоящих в 2020 году выборах, пишет Newsweek. Однако, отмечает издание, его успешному переизбранию может помешать процедура импичмента, запущенная демократами на фоне скандала с Украиной.

Несмотря на продолжающуюся процедуру импичмента против Трампа, всё больше жителей Америки видят его победителем на выборах в 2020 году, сообщает Newsweek. По данным нового опроса, который провёл Университет Саффолк совместно с USA Today, президент опережает ещё не выбранного представителя демократов в тесной борьбе: за него отдал бы голоса 41% опрошенных, в то время как за его соперника — 39%. В то же время 10% заявили, что поддержали бы третьего кандидата. Для сравнения, в августе похожее голосование выявило лидерство демократа, который опережал действующего президента на 2%.

Как рассказывает американская газета, республиканцы уверены в способности Трампа переизбраться на второй строк — среди проголосовавших их 86%. Уверенность демократов немного меньше, но всё же высокая — 75% заявили, что верят в победу неназванного кандидата. Среди претендентов на это место больше всего поддержки получили бывший вице-президент Джо Байден (26%), сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (17%), сенатор от Вермонта Берни Сандерс (13%) и самый молодой участник, мэр города Саут-Бенд в Индиане Питтер Буттиджич (10%).

В опросе принимала участие тысяча зарегистрированных избирателей по всей стране, отмечает издание. Голосование прошло с 23 по 26 октября, а результаты опубликовали в среду, 30 октября. Погрешность составляет 3%.

В заключение Newsweek напоминает, что с начала расследования в конце сентября демократы добились прогресса в процессе импичмента Трампу. На четверг запланировано голосование по резолюции, которая позволит продвинуться в расследовании. Она регламентирует меры для того, чтобы сделать процедуру импичмента открытой и позволить простым американцам напрямую услышать свидетелей. По словам Трампа, эта проверка является не более чем «демократической охотой на ведьм», а республиканцы в конгрессе раскритиковали процесс импичмента как «несправедливый». Однако, согласно опросам, поддержка импичменту растёт: опубликованные 23 октября результаты голосования из Университета Куинипиак показывают, что 55% зарегистрированных избирателей одобряют проведение расследования, что на 4% больше, чем на прошлой неделе. По словам газеты, общественное одобрение по поводу отставки Трампа нарастает быстрее, чем импичмент по делу Ричарда Никсона.