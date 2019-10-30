WP: для вмешательства в выборы 2020 года Россия избрала «стратегический подход»

Некоторые предвыборные штабы демократов уже стали жертвами «российской дезинформационной кампании», однако об этом они узнали только после того, как Facebook сделал об этом официальное заявление, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, хотя лишь небольшое количество «российских постов» в соцсетях непосредственно связано с выборами, многие из них нацелены на избирателей из спорных штатах, которые могут решить исход выборов. При этом как администрации Трампа, так и американским интернет-гигантам никак не удаётся выработать ответ на эту угрозу.

Несколько предвыборных штабов демократов, которые стали жертвами российских интернет-операций в популярном приложении Instagram, сообщили, что они были не в курсе начала новой дезинформационной кампании иностранного происхождения до того момента, как компания Facebook не сделала об этом официального заявления. Такое развитие событий говорит о том, что американская демократия по-прежнему уязвима перед лицом иностранных операций по оказанию влияния — даже несмотря на то, что расследование «вмешательства» Кремля в выборы 2016 года идёт уже три года, пишет The Washington Post.

Отсутствие предупреждений о первой известной «российской попытке вмешательства непосредственно в предвыборную кампанию 2020 года» лишь подогрело опасения о том, что политикам придётся, по большому счёту, самостоятельно разбираться с этой угрозой.

По мнению чиновников, экспертов по безопасности и демократов, эти данные вызывают тревогу, так как администрации Трампа и интернет-гигантам по-прежнему не удаётся выработать совместный ответ на риски, грозящие американской политической системе. Эти угрозы, в частности, исходят от нескольких стран, включая Иран и Китай, где хакеры переняли российский опыт по манипуляции соцсетями.

Некоторые эксперты отмечают, что их серьёзно обеспокоили некоторые последние сообщения в Instagram, которые были явно нацелены на жителей спорных штатов и демонстрировали глубокое понимание политической арены США. В частности, эти посты подогревали негодование афроамериканцев по поводу действий экс-вице-президента США Джо Байдена, а также паразитировали на темах, призванных подорвать шансы на успех сенаторов Элизабет Уоррен и Камалы Харрис. При этом «российская сеть», по мнению аналитиков, оказалась относительно невелика и занималась главным образом расширением своей аудитории.

«Русские повторяют свою же тактику времён выборов 2016 года, однако используют более стратегический подход, ища разногласия и используя их для создания фальшивых линий раскола в обществе, а также сея раздор между людьми и институтами, — отметил бывший агент ФБР Али Суфан. — На данный момент у Соединённых Штатов нет национальной стратегии по борьбе с иностранным влиянием».

По словам высокопоставленного чиновника администрации, подобная стратегия всё же существует, однако она засекречена. «Американское правительство добилось значительного прогресса в распознавании зловредных иностранных операций по оказанию влияния, оберегая нашу страну и наших союзников от этой угрозы», — сообщил он.

Сотрудники предвыборных штабов демократов отмечают, что были шокированы новостями о том, что их кандидаты могли стать жертвами этих усилий, а также задаются вопросом, почему Facebook или правоохранительные органы не стали их оповещать об этой опасности. По словам одного сотрудника предвыборного штаба, Facebook опять не смог «вооружить кандидатов информацией для борьбы с этой угрозой».

Столкнувшись с критикой демократов, Facebook указал на одно из своих более ранних заявлений, в котором говорилось, что компания «поделилась информацией со своими партнёрами по индустрии, представителями правительственных структур и правоохранительными органами».

По мнению фирмы Graphika, специализирующейся на анализе соцсетей, недавнее сообщение Facebook лишь акцентирует внимание на том, что угроза, нависшая над политическим процессом в США, постоянно эволюционирует. Хотя лишь меньшая часть «российских постов» была непосредственно связана с выборами, многие аккаунты были привязаны к спорным штатам, которые могут решить исход состязания 2020 года.

Компания сообщила, что Facebook удалил несколько сетей учётных записей российского, иранского, африканского и латиноамериканского происхождения, которые действовали в США. В материале фирмы даётся краткая характеристика «иностранной дезинформации», которая главный упор делает на визуальную составляющую. «Гиф-изображения, короткие видео, мемы — это добро сейчас хорошо расходится по соцсетям», — отметила исследовательница Лиза-Мария Нойдерт.

При этом, как сообщает The Washington Post, США предприняли ряд тайных усилий по борьбе с российским влиянием. В частности, прошлой осенью Киберкомандование отрезало доступ в интернет «российским троллям», которые пытались воспользоваться американскими соцсетями.

«Угрозы никуда не делись, — заявил один высокопоставленный чиновник разведслужб. — Они становятся разнообразнее. В этой сфере растёт количество игроков. Помимо России есть также Китай, Иран, хакеры-активисты и программы-вымогатели».

По мнению экспертов, относительное бездействие Белого дома на этом фронте, а также позиция Трампа по «российскому вмешательству» подрывают усилия США на этом поприще, а также вдохновляют Москву. «Учитывая, что президент по-прежнему сомневается в выводах разведсообщества относительно выборов 2016 года и в той угрозе, которую Россия представляет для национальной безопасности, сдерживающий эффект и усилия правительства во многом нивелируются», — заявила по этому поводу бывший офицер разведки и специалист по России Андреа-Кендалл Тейлор.