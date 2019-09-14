Independent: Байден считает, что темнокожие родители не умеют воспитывать детей

На третьих дебатах кандидатов от Демократической партии Джо Байден в ответ на вопрос о рабовладельческом прошлом Соединённых Штатов стал говорить о расовой сегрегации в школе и заявил, что темнокожие родители не знают, как воспитывать своих детей. Как передаёт The Independent, бывший вице-президент предложил включать на ночь радио и проигрыватель для пластинок, чтобы дети учили больше новых слов.

Вечером в четверг прошли третьи дебаты демократов, во время которых Джо Байден говорил на разные темы и так и не смог ответить на простой вопрос о наследии рабства в Америке, сообщает The Independent.

Как рассказывает издание, модератор дебатов Линси Дэвис спросила его о мерах по исправлению рабовладельческого прошлого Америки. В ответ Байден начал говорить о «расовой сегрегации в школе», с которой он боролся с самого начала своей политической карьеры, и необходимости социальных реформ.

По его словам, необходимо послать соцработников в дома малообеспеченных семей, чтобы помочь родителям с воспитанием детей. «Они просто не знают, как (это делать.— Ино ТВ), — заявил бывший вице-президент. — Включите им радио. Убедитесь, что проигрыватель для пластинок включён на ночь. Убедитесь, что дети слышат слова. Ребёнок из очень неблагоприятного района услышит на четыре миллиона меньше слов до того, как попадёт в школу».

Такие слова кандидата на пост президента вызвали негодование у интернет-пользователей. Некоторые, как и обозреватель The Time Ананд Гиридхарадас, увидели в них утверждение, что «темнокожие родители не знают, как воспитывать своих собственных детей». Гиридхарадас назвал заявление Байдена «отвратительным и дисквалифицирующим».

Другие заметили, что политик воспроизвёл «расистский стереотип», отвечая на поставленный вопрос. Актриса Ашли Николь Блэк, снимавшаяся в сериале Black Lady Sketch Show, написала в Twitter: «Он повторил расистский стереотип (используя опровергнутое исследование). У него до сих пор есть проигрыватель для пластинок… Но самая незначительная проблема... Неужели Джо Байден думает, что темнокожие родители не проигрывают детям музыку?? Он вообще встречал темнокожих людей?»

Британское издание отмечает, что Байден продолжил говорить, несмотря на то, что его время истекло. Он перешёл к обсуждению внешней политики и кризиса в Венесуэле, высказавшись за то, чтобы разрешить венесуэльцам приезжать в США. Бывший вице-президент подчеркнул, что лично противостоял Николасу «Мадуре» (сделав ошибку в фамилии венесуэльского лидера), а те, кто призывают делать что-то в Латинской Америке, забыли, что именно он предложил выплатить $740 млн, чтобы политическая система трёх стран изменилась и люди не уезжали. Кроме того, Байден защищал свой проект здравоохранения, хотя Берни Сандерс и Элизабет Уоррен продвигали свою идею о «медицинском страховании для всех».

По данным национального опроса, Джо Байден уверенно удерживает лидерство над девятью остальными кандидатами, пишет в заключение The Independent. Остаётся неясным, как его противоречивые заявления и выступление во время дебатов могут повлиять на предвыборную гонку до праймериз демократов в феврале.