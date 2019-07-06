NYPost: Байден уверен — будь он президентом, российского вмешательства бы не было

Бывший вице-президент США Джо Байден заверил, что если бы президентом был он, Россия не вмешивалась бы в выборы американского лидера, пишет New York Post. При этом расследование бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера обнаружило попытки Москвы повлиять на избирательный процесс в стране, приходившееся на время, когда пост вице-президента занимал Байден.
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что Россия бы ни за что не вмешалась в президентские выборы, если бы он возглавлял Белый дом. Однако, как пишет New York Post, американская разведка пришла к выводу, что именно это и произошло, когда он занимал вторую по важности должность после президента в администрации Барака Обамы.
«Пока Путин пытается испортить наши выборы, он на самом деле портит выборы в Европе, — отметил Байден. — Посмотрите, что происходит в Венгрии… посмотрите, что происходит! Думаете, это бы случилось на моих глазах, на глазах Барака? Вы не можете ответить, но могу вас заверить, этого бы не произошло. И этого не было».
Издание напоминает, что после двух лет расследования бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил Россию, и в частности главу государства Владимира Путина, в масштабных усилиях по вмешательству в избирательный процесс страны задолго до выборов 2016 года.
При этом, по данным американской разведки, не оставил Кремль свои попытки повлиять на избрание президента Соединённых Штатов и в преддверие голосования 2020 года.
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