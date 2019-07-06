NYPost: Байден уверен — будь он президентом, российского вмешательства бы не было

18:30 В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

18:24 «Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч за Суперкубок России по футболу Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу.

18:21 В Люксембурге предупредили о риске волны беженцев из Ирана в Европу Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе волны мигрантов в ЕС в случае обострения ситуации вокруг Ирана.

18:12 Колобков не верит обвинениям в коррупции в адрес Попова и Бубки Министр спорта России Павел Колобков заявил, что не верит в информацию, согласно которой члены Международного олимпийского комитета (МОК) россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка получили деньги в обмен на голоса за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

18:08 Шрёдер раскритиковал попытки Трампа «диктовать союзникам» правила Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер раскритиковал внешнюю политику американского президента Дональда Трампа за то, что тот пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны и могут делать в политическом и экономическом плане.

17:58 Канадки Паван и Хамана-Паредес стали чемпионками мира по пляжному волейболу Представительницы Канады Сара Паван и Мелисса Хамана-Паредес обыграли американок Эйприл Росс и Александру Клайнман в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

17:52 Женская сборная России по баскетболу уступила Швеции и не выступит на ОИ-2020 Женская сборная России потерпела поражение от Швеции в матче за места с пятого по восьмое на чемпионате Европы по баскетболу. Победа в этой игре давала право на участие в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

17:46 Представителю Sputnik отказали в допуске на конференцию по свободе СМИ в Лондоне Организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, проведение которой запланировано на 10—11 июля в британской столице, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.

17:40 В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.

17:35 Пушков оценил планы Зеленского обсудить «Северный поток — 2» с Трампом Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы украинского президента Владимира Зеленского обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос «Северного потока — 2» в пользу Киева.

17:34 Глава UFC считает, что бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером не имеет смысла Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что не видит смысла в проведении поединка между действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.

17:28 Ситуацию с выдачей багажа в Шереметьеве должны стабилизировать к 15 августа Ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.

17:22 В Совфеде оценили слова главы Минэкономики Грузии об отношениях с Россией Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление главы Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнавы о пользе прагматичных отношений с Россией.

17:15 Молчанов и Николаев заняли второе место в прыжках в воду на Универсиаде Россияне Илья Молчанов и Никита Николаев заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

17:12 Коллега Тарбаева прокомментировал сообщения о его выдвижении в сенаторы Бывший участник команды КВН «Сборная РУДН» Арарат Кещян в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщения СМИ о том, что экс-капитан коллектива Сангаджи Тарбаев может стать сенатором от Калмыкии.

17:08 Экс-футболист «Локомотива» Кварацхелия официально стал игроком «Рубина» Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который выступал во второй половине минувшего сезона за московский «Локомотив», подписал контракт с казанским «Рубином».

17:07 Прокуратура завела дела на перевозчика после ЧП с судном в Чёрном море Прокуратура завела административные дела в отношении предпринимателя, который перевозил людей на катере в Чёрном море после ЧП вблизи посёлка Джубга, в результате которого погибли два человека.

16:59 Серена Уильямс обыграла Гёргес и вышла в четвёртый круг Уимблдона Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над немкой Юлией Гёргес в матче третьего круга турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

16:57 СМИ сообщили о планах и. о. главы Калмыкии выдвинуть экс-игрока КВН в сенаторы Исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков может выдвинуть кандидатуру экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева в сенаторы от региона.

16:52 Россияне завоевали бронзу в стрельбе из блочного лука в миксте на этапе КМ в Берлине Россияне Виктория Бальжанова и Александр Дамбаев заняли третье место в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд на этапе Кубка мира в столице Германии Берлине.

16:51 В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС Власти американского штата Калифорния ввели в двух округах режим чрезвычайной ситуации после землетрясения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.

16:47 Первая ракетка мира Барти вышла в четвёртый круг Уимблдона Австралийская теннисистка Эшли Барти разгромила британку Хэрриет Дарт в матче третьего круга турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

16:39 Разработчик рассказал о возможных рисках при посадке «Федерации» в океане Начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в РКК «Энергия» Игорь Верховский рассказал о возможных рисках, с которыми может столкнуться экипаж космического корабля «Федерация» в случае возникновения нештатной ситуации.

16:35 Путин: ралли «Шёлковый путь» станет значимым мировым спортивным событием Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и зрителей ралли-марафона «Шёлковый путь».

16:23 Американский журналист отметил уникальность Крыма Американский журналист Джефф Опдайк, опубликовавший в Los Angeles Times статью с призывом отдыхать в Крыму, прокомментировал политическую реакцию на его материал.

16:21 В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.

16:16 Женская сборная России по волейболу победила Мексику на Универсиаде Женская сборная России по волейболу обыграла Мексику во втором туре группового этапа на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

16:15 В Госдуме оценили слова Зеленского о Трампе и «Северном потоке — 2» Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп способен «решить вопрос» с «Северным потоком — 2» в пользу Украины.

16:04 В московском метро в продажу поступила карта «Тройка» с изображением панды Карта «Тройка» тиражом 10 тыс. экземпляров с изображением большой панды появилась в продаже в Московском метрополитене.

16:01 Зеленский назначил нового главу Закарпатской области Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

16:00 Панченко занял третье место в стрельбе из пневматической винтовки на Универсиаде Россиянин Евгений Панченко завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.

15:55 Красильников и Стояновский вышли в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский взяли верх над итальянцами Энрико Росси и Адрианом Карамбулой в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

15:54 Капитан перевернувшегося в Чёрном море катера не имел лицензии Капитан прогулочного катера, перевернувшегося в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

15:47 Россиянка Шкляр завоевала бронзу в прыжках в воду на Универсиаде Российская прыгунья в воду Карина Шкляр стала третьей в прыжках с трёхметрового трамплина на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.

15:43 Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки Избитая в Ингушетии девочка, скорее всего, проведёт в больнице в Москве один-два месяца, в настоящее время она чувствует себя хорошо. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала детский омбудсмен в Ингушетии Зарема Чахкиева.

15:43 Женская сборная России по регби разгромила Бельгию на летней Универсиаде Женская сборная России по регби-7 одержала разгромную победу над Бельгией во втором матче группового этапа на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.

15:43 Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа Президент США Дональд Трамп сможет решить вопрос «Северного потока — 2» в пользу Украины, заявил лидер страны Владимир Зеленский. По его словам, он намерен поднять вопрос трубопровода во время встречи с американским коллегой.

15:28 Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга. Видеозапись опубликована в сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» в социальной сети «ВКонтакте».

15:23 «Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.

15:13 Семьям погибших подводников передали государственные награды Семьям погибших на аппарате ВМФ моряков-подводников передали высшие государственные награды — звёзды Героя Российской Федерации и ордена Мужества.

15:03 Футболист Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака» Итальянский защитник Сальваторе Боккетти обратился к болельщикам московского «Спартака» по случаю своего ухода из клуба.

15:00 Bloomberg: европейский авиарегулятор нашёл ещё одну проблему Boeing 737 MAX Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полётов. Об этом информирует Bloomberg.

14:53 Суд Румынии лишил ФКСБ 45 национальных трофеев и победы в Кубке чемпионов Суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступающим в четвёртом по силе дивизионе «Стяуа».

14:48 Неизвестный проник в НИИ в центре Москвы и украл из сейфа 3 млн рублей Вор украл 3 млн рублей из сейфа научно-исследовательского института в центре Москвы, сообщили в городской полиции.

14:35 Слуцкер рассказала о своих задачах на посту президента Специальной Олимпиады России Председатель совета директоров «Русской фитнес группы», президент сети фитнес-клубов World Class, глава Федерации фитнес-аэробики России Ольга Слуцкер рассказала о своих задачах на посту президента Специальной Олимпиады России.

14:34 Галкин прокомментировал сообщения о своих гонорарах Юморист Максим Галкин прокомментировал сообщения в СМИ о своих гонорарах, отметив, что начал выступать в то время, когда «было принято работать качественно».

14:31 «Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти Итальянский защитник Сальваторе Боккетти расторг контракт с московским «Спартаком» по соглашению сторон.

14:30 ЦИК Украины отказала в регистрации 7% кандидатов на выборах в Раду Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук заявила, что комиссия отказала в регистрации 6,9% кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

14:16 СМИ: «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала» Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника испанского «Реала» Даниеля Себальоса.