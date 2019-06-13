CNN: Трамп осыпает Байдена оскорблениями, но опасается его победы

Как свидетельствуют последние опросы — в том числе и проведённые предвыборным штабом Дональда Трампа — нынешний президент США на выборах в 2020 году скорее всего проиграет бывшему вице-президенту Джо Байдену в случае выдвижения последнего, сообщает CNN. Как отмечается в репортаже канала, такие цифры не на шутку раздосадовали президента — однако в публичной обстановке он старается не падать духом, постоянно оскорбляя своего соперника.

Предвыборная гонка в США начинает складываться не слишком приятно для Дональда Трампа — согласно новому опросу общественного мнения, организованному Квиннипэкским университетом, шесть главных претендентов на выдвижение от Демократической партии в 2020 году смогут обойти нынешнего президента; при этом, бывший вице-президент Джо Байден опережает Трампа на 13 процентных пунктов. Подробнее об это соперничестве — в репортаже корреспондента CNN Кэйтлэн Коллинс.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Айову я обожаю! У меня очень хорошие отношения с этим штатом, и я в нём побеждал с большим отрывом.

Президент Трамп сегодня впервые за этот год прибыл в Айову.

ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Привет, Отамва!

Но Трамп в штате не один…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Джо Байден — болван.

… ведь в штате присутствует тот из его потенциальных противников на выборах 2020 года, который занимает его ум больше всего.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Если человеку приходится упоминать моё имя в своей речи семьдесят шесть раз, это значит, что у него большие неприятности.

Впрочем, два кандидата, которые уже не одну неделю обмениваются колкостями, лицом к лицу так и не встретятся — больше того, они не сблизятся больше, чем на 150 километров: Трамп будет в западной части Айовы, а затем отправится в столицу штата Де-Мойн в рамках кампании по сбору средств, тогда как Байден будет вести кампанию на востоке.

Но, пусть они и находятся далеко друг от друга, по словам источников, Байден определённо занимает мысли Трампа — что он сам выдал сегодня, устроив бывшему вице-президенту разнос.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Думаю, что он слаб умом. (…) Обама с помойки его взял. (…) Он стал ещё бестолковее, чем был раньше. (…) Он неудачник.

С раннего утра президент продолжил обзванивать своих помощников и союзников, задавая им один главный вопрос — станет ли Байден угрозой для его переизбрания? Как сообщают источники, президента сильно раздосадовал проведённый его штабом опрос, показавший, что он отстаёт от Байдена в имеющих ключевое значение для победы на выборах 2020-го штатах — дошло до того, что один раз президент даже выразил сомнения в истинности полученных его же штабом показателей; впрочем, сегодня он говорил уже другие слова.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Показатели у меня по опросам отличные!

Трамп опасается, что Байден оттянет на себя голоса «синих воротничков», которые позволили ему победить на выборах 2016 года.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я — это лучшее, что случалось с нашими фермерами.

Хотя некоторые советники рекомендовали Трампу прекратить специально выделять Байдена, упоминая того по имени, люди из ближайшего окружения президента говорят, что ему нравится, что у него появился оттеняющий его качества соперник.

И пусть до выборов ещё далеко, в публичной обстановке Трамп говорит, что готов к бою.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я, пожалуй, хотел бы скорее соперничать с Байденом, чем с кем-либо ещё.

А пока кандидаты от демократов всей гурьбой путешествуют по ключевым штатам, надеясь оказаться в итоге выдвиженцем, штаб Трампа планирует кое-какие контрмероприятия, дабы вернуть ему эфирное время и отвлечь внимание публики от прочих кандидатов.

КЭЙТЛЭН КОЛЛИНС, корреспондент CNN в Белом доме: Конечно, оба кандидата не дают друг другу спуску уже много недель, но после того, как они оказались в одном штате, их конфликт, по всей видимости, обострился — ну а нынешний президент, по словам людей из его близкого круга, гордится тем, что умеет «дать сдачи», а значит, можно ожидать, что он будет только сильнее атаковать Байдена, пока того считают главным кандидатом на выдвижение. Кэйтлэн Коллинс, CNN, в командировке вместе с президентом в Айове.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 июня 2019 года.