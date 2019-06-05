Fox News: Демократической партией США правят «юные пионеры»

Сенатор Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси лишь номинально являются лидерами Демократической партии, утверждает Fox News. В действительности у руля встали молодые радикалы, такие как конгрессмен Александрия Окасио-Кортес, отмечает телеканал. Влияние «юных пионеров» настолько велико, что главный соперник Трампа на президентских выборах — Джо Байден — вынужден подражать их риторике.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Водитель погрузчика совершил ошибку, посмеявшись в интернете над одной из самых влиятельных персон Америки. И за это мыслепреступление пресса и Facebook решили совместными усилиями его уничтожить. Сегодня мы расскажем об ужасающем альянсе элитарных СМИ и «социально ответственных» капиталистов — серьёзный повод для беспокойства.

Но сначала поговорим вот о чём. Официально Демократической партией руководят люди, достаточно пожилые, чтобы помнить Корейскую войну: Чак Шумер и Нэнси Пелоси. Но в реальности власть переменилась. Сегодня настоящие лидеры партии — юные пионеры, радикалы, вроде конгрессмена Александрии Окасио-Кортес. Именно они определяют партийную повестку дня.



К примеру, полгода назад никто даже не слышал о «Зелёном новом курсе». А теперь Джо Байден чувствует необходимость ему подражать! Сегодня Байден рассказал о своём собственном плане по климату. Как и «Зелёный новый курс», этот план передаст всю американскую экономику в руки Демократической партии. Стоить всё это будет, по словам Байдена, примерно 6,7 триллиона долларов. Насколько это много? Ну, это равно всему федеральному бюджету на два полных года. Байден говорит, что мы должны немедленно дать эту власть демократам, иначе вся планета станет непригодна для жизни.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент, кандидат в президенты США: Наука говорит нам, что наши действия или бездействие в ближайшие 12 лет определит, будет ли наша планета вообще пригодна для жизни. Итак, сегодня я объявляю о своём плане революции «чистой» энергии. В нём изложено, что мы должны сделать для решения этой проблемы и как мы достигнем цели. Мы вложим 1,7 триллиона долларов в защиту нашего будущего, чтобы к 2050 году экономика США на 100 процентов опиралась на «чистую» энергию, а общая сумма выбросов (парниковых газов. — ИноТВ) была равна нулю.



Всего 12 лет, чтобы принять меры, или планета станет непригодна для жизни! Кто придумывает эти высказывания? Кажется, мы знаем… Звучит знакомо. Может быть, потому что Байден взял эту фразу непосредственно у юной пионерки? Посмотрите!



АЛЕКСАНДРИЯ ОКАСИО-КОРТЕС, конгрессмен США: Если мы не займёмся проблемой изменения климата, через 12 лет миру придёт конец… Это как бы война, это наша Вторая мировая война!



«Это как бы наша Вторая мировая война!»



На самом деле Байден позаимствовал не одну фразу. Новостная организация The Daily Caller обнаружила, что как минимум в пяти случаях климатический план Джо Байдена цитирует левые организации — дословно или очень близко к тексту. Никаких ссылок при этом не приводится. Никаких кавычек.



Это ещё одна выгода климатического паникёрства. Вы не только захватываете абсолютную власть над страной и её экономикой, вы также можете игнорировать федеральные законы об авторском праве. На них нет времени!



Дата выхода в эфир 04 июня 2019 года.