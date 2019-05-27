Independent: чтобы спасти планету, надо меньше работать

Согласно результатам исследования научного центра Autonomy, для борьбы с климатическими изменениями европейским странам необходимо существенно сократить количество рабочих часов в неделю, пишет The Independent. Учёные пришли к выводу, что экономическая активность напрямую влияет на выбросы в атмосферу углекислого газа, который является причиной глобального потепления.

По результатам анализа научно-исследовательского центра Autonomy, с учётом существующей интенсивности выбросов углекислого газа в атмосферу и текущего уровня производительности многим странам придётся сократить количество рабочих часов, чтобы выполнить Парижское соглашение и удержать глобальное потепление в пределах 2 °С, сообщает The Independent. К таким выводам пришли исследователи после анализа данных по выбросам парниковых газов в атмосферу, предоставленных ООН и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Как рассказывает издание, в своей работе учёные сконцентрировались на трёх странах: Великобритании, Германии и Швеции. По их предположению, этим государствам необходимо резко сократить количество рабочих часов, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа в экономическом секторе и предотвратить климатическую катастрофу, попутно повышая эффективность в других сферах. Так, в Соединённом Королевстве рабочую неделю нужно будет уложить в 9 часов, в Швеции — в 12, а в Германии — в 6 часов.

Как утверждают авторы доклада, избавление от одного рабочего дня не окажет существенного влияния на решение проблемы. «Климатический кризис заставляет пойти на беспрецедентное сокращение экономической деятельности, — цитирует британское интернет-издание их выводы. — Она является причиной выбросов [парникового газа], и это толкает нас к «лени по необходимости». В своих рассуждениях исследователи ссылаются на экономистов Поля Лафарга и Джона Мейнарда Кейна, которые видели в 15-часовой рабочей неделе цель для построения лучшего будущего. «Если ради экологической стабильности потребуется общее сокращение материального потребления, тогда увеличение свободного времени и, следовательно, времени для самореализации станет не показателем благосостояния, а скорее насущной необходимостью», — сказано в документе.

Исследователи утверждают, что с усугублением климатического кризиса возрастает необходимость конкретных действий, а для сокращения глобального потепления требуются «быстрые, полномасштабные и не имеющие аналогов изменения во всех сферах жизни общества». Издание отмечает, что призывы к сокращению рабочей недели уже звучали в контексте повышения эффективности труда, однако уменьшение рабочего дня в качестве способа уменьшить экономическую активность представляется гораздо более радикальной идеей.

Как напоминает The Independent, ранее в этом месяце активисты из группы Momentum попросили лидера лейбористов Джереми Корбина поддержать их инициативу о четырёхдневной рабочей неделе, которая завоёвывает всё больше признания по всему миру, а в ближайшем будущем станет жизненно необходимой. По словам представительницы движения, «кроме улучшения жизненных условий, равенства полов и повышения эффективности производства», такая мера поможет «бороться с климатическими изменениями — и это ещё одна причина, почему нам следует работать меньше».