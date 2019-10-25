CNN: Минюст США открыл уголовное дело об истоках «российского расследования»

Министерство юстиции США начало уголовное дело на базе проверки истоков расследования о «российском вмешательстве». Это позволит прокуратуре выдавать повестки для получения свидетельских показаний, определять состав суда присяжных и выдвигать обвинения, сообщает CNN. По словам эксперта телеканала, повышение уровня расследования серьёзно подпортит нервы оппонентам американского президента.

Корреспондент CNN Эван Перез со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что проверка российского расследования 2016 года переросла в уголовное дело.

Впервые об этом рассказала газета The New York Times в статье, вышедшей ранее этим вечером. Процитирую ключевые моменты: «Этот шаг позволяет прокурору Джону Дархэму, ведущему дело, выдавать повестки для получения свидетельских показаний, определять состав суда присяжных и выдвигать уголовные обвинения».

Джефф, объясните, почему это важно?

ДЖЕФФРИ ТУБИН, бывший федеральный обвинитель: Из приведённой вами цитаты видно, что, как только начинается уголовное расследование, прокурор может открыть уголовный процесс, получить ордеры на обыск, выписывать повестки для большого жюри. Всё это увеличивает давление на людей, которые становятся фигурантами дела.

Важно отметить: открытие уголовного дела не означает, что произошло нечто криминальное, и вовсе не значит, что какие-то люди совершили преступление. Но людям, которые стали мишенью того, что напоминает теорию заговора правых, продвигаемую (ведущим Fox News. — ИноТВ) Шоном Хэннити и Дональдом Трампом, рост расследования до этого уровня серьёзно подпортит нервы.

И те, кто считает, что Минюст и особенно генпрокурор Барр фактически являются подручными

президента Трампа, лишь ещё больше убедятся в своей правоте.

ДЖЕФФРИ ТУБИН: Если рассматривать все юридические проблемы, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты Америки, то мне кажется невероятным, что генпрокурор посещал Италию и другие страны мира в погоне за призраками. И это показывает, до какой степени одержимость доказать, что российское расследование было с самого начала незаконным, стала руководящим принципом нынешнего Минюста.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 октября 2019 года.