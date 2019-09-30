CNN: Трамп хочет встретиться со своим обвинителем по украинскому делу

Дональд Трамп хотел бы лично пообщаться с анонимным разоблачителем, который заявил о том, что президент пытался уговорить Владимира Зеленского провести расследование в отношении Джо Байдена и его семьи, сообщает CNN. Американский лидер не признал свою вину и обвинил информатора в шпионаже, после чего некоторые конгрессмены потребовали прекратить его преследование.

После того как демократы запустили процесс импичмента против президента на фоне разворачивающегося украинского конфликта, Дональд Трамп продолжил свои нападки на анонимного информатора и заявил, что имеет право «встретиться со своим обвинителем», сообщает CNN.

«Как любой американец я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представил идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно неверной и обманной манере», — написал Трамп в Twitter. Он также раскритиковал Адама Шиффа, председателя комитета палаты представителей по разведке, который ранее в воскресенье подтвердил, что существует предварительная договорённость с информатором о том, чтобы он дал показания перед комитетом. По словам Трампа, осведомитель написал «ужасные вещи», а потом заявил, что это сказал президент США. Поэтому глава государства потребовал допросить Шиффа «на самом высоком уровне» по подозрению в мошенничестве и измене.

Как отмечает издание, в субботу адвокаты информатора послали письмо исполняющему обязанности Директора национальной разведки Джозефу Магуайру. В нём они подчеркнули «серьёзные» опасения за безопасность своего клиента в связи с новыми комментариями Трампа, а также возможный вред в случае деанонимизации. Кроме того, адвокаты поблагодарили ведомство Магуайра за обеспечение безопасности своего подзащитного.

Американский телеканал напоминает, что несколько дней назад были опубликованы жалобы разоблачителя, который утверждал, что Трамп превысил свои полномочия, предложив Украине вмешаться в предстоящие президентские выборы, а Белый дом покрывает его проступок. Президент США отрицает любые неправомерные поступки.

Согласно необработанной расшифровке, предоставленной Белым домом, Трамп неоднократно агитировал президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, потенциального соперника на выборах 2020 года, и его сына Хантера Байдена. Нет никаких доказательств правонарушений с их стороны.

Помимо самого разоблачителя, Дональд Трамп хочет встретиться с тем, кто предоставил ему информацию. «Этот человек шпионил за президентом США? Большие последствия!» — отметил президент в Twitter. Ещё на прошлой неделе глава государства назвал такие действия «близким к шпионажу» поступком, а также намекнул, что раньше с такими людьми поступали по-другому. Такой комментарий президента заставил трёх членов палаты представителей (включая Шиффа) требовать от Трампа прекратить преследование разоблачителя, которое может негативно сказаться на демократии и национальной безопасности страны.