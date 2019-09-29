NYPost: «величайший обман» — Трамп раскритиковал демократов за попытку импичмента

Американский президент опубликовал в Twitter видеообращение в связи с новой попыткой Демократической партии добиться его импичмента. Трамп обвинил демократов в том, что они пытаются ввести в заблуждение избирателей, и пообещал осушить вашингтонское «болото», пишет New York Post.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку конгресса провести процедуру его импичмента. По его словам, демократы идут на «величайший обман в истории американской политики», пишет New York Post.

«Демократы хотят лишить вас оружия. Они хотят лишить вас здравоохранения. Они хотят лишить вас голоса. Они хотят лишить вас свободы», — заявил глава Белого дома в своём опубликованном в Twitter видеообращении.

«Они хотят отобрать у вас всё. Мы никогда не позволим подобному случиться. Мы боремся ради того, чтобы осушить это болото. И именно этим я сейчас занимаюсь», — подчеркнул президент.

«Всё очень просто. Они пытаются остановить меня, потому что я сражаюсь за вас. И я никогда не позволю этому случиться», — заверил сторонников Трамп.

Видео появилось на фоне нового опроса общественного мнения, проведённого телерадиовещателем NPR-PBS. Согласно его результатам, 49% американцев поддерживают импичмент, что на 10% выше апрельских показателей, отмечает издание.

Ранее демократы объявили, что начинает подготовку к импичменту. Они утверждают, что Трамп якобы нарушил присягу, когда попросил Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он входил в совет директоров «сомнительной» украинской газовой компании, поясняет New York Post.

По словам издания, сам Трамп настаивает, что в его телефонной беседе с Зеленским не было ничего «зловещего». Он считает, что демократы ведут себя как «дикари», раскручивая этот скандал.