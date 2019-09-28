Spiegel: втираясь в доверие к Трампу, Зеленский оскорбил немецкое правительство

В ходе телефонного разговора новый президент Украины Владимир Зеленский «не на сто, а на все тысячу процентов» согласился с Дональдом Трампом по поводу того, что Ангела Меркель говорит много, но делает слишком мало. Тем самым украинский президент оскорбил правительство Германии в попытке втереться в доверие к лидеру США: о дипломатических усилиях Меркель в украинском кризисе в разговоре не прозвучало ни слова, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Юмор и способность к едкой иронии сделали Владимира Зеленского популярным комиком на Украине — и на посту украинского президента он тоже не отказывается от возможности пошутить, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как сатирический номер воспринимается и протокол телефонного разговора между Зеленским и Дональдом Трампом, продолжает издание. Например, когда украинец хвастается тем, что во время последнего визита в Нью-Йорк останавливался в отеле Трампа. Или когда он говорит, что применял в своей предвыборной кампании некоторые методы Трампа: «Вы для нас — потрясающий учитель».

То, о чём говорили Трамп и Зеленский, никогда не предназначалось для широкой общественности, и именно поэтому подобные высказывания следует воспринимать всерьёз, полагают журналисты издания. Это касается и той фразы, в которой оба политика раскритиковали правительство Германии. По словам Трампа, Ангела Меркель говорит много, но делает мало. Зеленский на это ответил: «Вы совершенно правы. Не просто на сто процентов, но на все тысячу процентов». Таким образом, пытаясь втереться в доверие к американскому президенту, его украинский коллега оскорбил немецкое правительство.

Официальный представитель правительства в Берлине сказал, что Германия не комментирует эту ситуацию. Однако немецкое правительство обращает внимание на следующие цифры: с начала украинского кризиса в Киев утекло €1,4 млрд, в том числе €544 млн на помощь в развитии, €110 млн на гуманитарную помощь, а также кредит в размере €500 млн.

По мнению главы фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, заявления Трампа «ни в коей мере не оправданы». «Европейцы предоставили Украине средства на измеряющуюся в миллиардах двузначную сумму и ввели в отношении России программу санкций, чего не было даже в холодную войну», — в свою очередь, подчеркнул председатель внешнеполитического комитета Норберт Рёттген.

Как поясняет немецкий журнал, Трамп и Зеленский недовольны, в первую очередь, тем, что Меркель не продемонстрировала чёткости в отношениях с Россией, и тем, что Германия и Франция не хотят поставлять Украине вооружения. США, напротив, поставляют в Восточную Европу противотанковое оружие и нелетальную военную технику.

Ирония заключается в том, что самый перспективный кандидат в президенты от демократов Джо Байден солидарен с Трампом в критике Меркель, пишет Der Spiegel. В своих мемуарах он рассказывает о встрече с канцлером на Мюнхенской конференции по безопасности в 2015 году: «Я был разочарован, когда она после своей речи решительно отказалась поставлять недостаточно сильной армии Украины какие-либо настоящие вооружения».

Дипломатические усилия Меркель в телефонном разговоре Трампа не были оценены ни единым словом — к неудовольствию Берлина, подчёркивает немецкий журнал. «В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали всё для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — настаивает глава фракции СДПГ Мютцених.

Теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается «склеить осколки», отмечается в статье. По его словам, президент Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии».

Правительство Германии продолжает надеяться, что с приходом нового украинского президента минский мирный процесс возродится. В октябре после большого перерыва должна снова состояться встреча глав государств и правительств в нормандском формате. Однако переговоры — к примеру, по поводу выборов на «оккупированных» территориях востока Украины — застопорились, пишет немецкий журнал.

Несмотря на недовольство Зеленским, правительство Германии видит инициатора ситуации в Вашингтоне. Разговор двух президентов показал, как Трамп использует свою власть «в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы», считает Норберт Рёттген из ХДС. По мнению его коллеги из СДПГ Рольфа Мютцениха, Трамп остался верен девизу о том, что «лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнёров», заключает Der Spiegel.